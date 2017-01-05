В сказке, которую подготовили для детей, волшебная Щука совершит небывалые чудеса, простоватый Емеля с добрым сердцем очарует царевну, а сказочные герои вместе с ребятами зажгут огни на новогодней елке.
Выставка «Бал рождественских вьюг»
Где: Музей истории религии, ул. Замковая, 16
Когда: 6−8 января, 10.00−17.30
Посетители могут увидеть элементы бальной одежды и аксессуары: перчатки, броши, дамскую сумочку, шелковый жакет, мужские жилеты, запонки, а также коллекцию вееров из собрания музея «Замковый комплекс Мир». Цельные и складные, с мягким и твердым экраном, из слоновой кости, перламутра, украшенные инкрустацией, резьбой, гравировкой, камнями, веера созданы в XVIII — начале ХХ века в Китае, Франции, Англии, Ирландии, Германии, Испании.
Новогодняя интерактивная игровая программа в этническом стиле. Дети и взрослые познакомятся с богом зимы Зюзей и научатся колядным обрядам и гаданиям. В программе также народные зимние забавы, силовые конкурсы с рубкой льда и поднятием булавы и персональная аудиенция у традиционных Деда Мороза и Снегурочки.
В представлении участвуют артисты ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и юные участники студии «Белые росинки». Действие сказки плавно переходит в ярмарочные гулянья с играми, танцами, элементами маскарада и сладким угощением.
Зимние забавы на Августовском канале
Где: Августовский канал, шлюз «Домбровка»
Когда: 6−8 января, 11.00−16.00
Гостей канала ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, героями любимых сказок — Снеговиком, Снежной Королевой, Бабой Ягой, Кикиморой, Разбойниками и другими. Также в программе конкурсы, шутки, игры, песни и пляски у новогодней елки, посещение музея Августовского канала и работа новогодней «Почты». Можно будет угоститься горячим чаем и блинами, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению новогодних сувениров, сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой, а также символом нового 2017 года — Огненным Петухом.
Выступят творческие коллективы колледжа искусств. В программе: колядные песни, шуточный кадриль, танцы с посетителями торгового центра, шуточные загадки и миниатюры, инструментальные номера, сказочные герои во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме праздничной программы пройдет Рождественская благотворительная ярмарка в поддержку подопечных детей Гродненского благотворительного общества.
Новогодняя фантазия для детей «Теплое сердце»
Где: Детский клуб «Лето», ул. Батория, 8б
Когда: 6 января, 16.00, 18.00
Творческий проект «АнТрисоль» представляет интерактивную новогоднюю фантазию для детей от 4,5 до 9 лет по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева».
Новогодние мастер-классы для детей 5−14 лет, на которых они смогут подружиться с Трансформером и вместе с преподавателями научатся собирать и программировать своих роботов. Также участников ждут викторина, лотерея, розыгрыш призов и подарки.
По задумке главного режиссера Олега Жюгжды на сцене встретятся уже полюбившиеся сказочные персонажи Аленушка и братец Иванушка, Кикимора, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. По сценарию добрые герои будут бороться с троллем, чтобы найти среди клонированных Снегурочек настоящую. Кроме того, ребята встретятся с Шариком и Матроскиным из Простоквашино, которые разыскивают затерявшееся приглашение для Деда Мороза. Кульминацией станет появление Деда Мороза.
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