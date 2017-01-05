В эти выходные гродненцы могут встретиться с Дедом Морозом сразу в нескольких местах за городом, побывать на выставке вееров, заняться благотворительностью или сходить на концерт «Старого Ольсы».

Где: база отдыха «Привал», рядом с д. Пышки Когда: 6−8 января, 10.00−20.00

«Привал» приглашает активно провести праздничные выходные. Гостей ждет цирковое представление, тюбинг-трасса, анимационная программа для детей, концерты кавер-бендов и многое другое.



Фото: vk.com/club124671434

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 6 января, 10.00

В сказке, которую подготовили для детей, волшебная Щука совершит небывалые чудеса, простоватый Емеля с добрым сердцем очарует царевну, а сказочные герои вместе с ребятами зажгут огни на новогодней елке.



Фото: drama.grodno.by

Выставка «Бал рождественских вьюг»

Где: Музей истории религии, ул. Замковая, 16 Когда: 6−8 января, 10.00−17.30

Посетители могут увидеть элементы бальной одежды и аксессуары: перчатки, броши, дамскую сумочку, шелковый жакет, мужские жилеты, запонки, а также коллекцию вееров из собрания музея «Замковый комплекс Мир». Цельные и складные, с мягким и твердым экраном, из слоновой кости, перламутра, украшенные инкрустацией, резьбой, гравировкой, камнями, веера созданы в XVIII — начале ХХ века в Китае, Франции, Англии, Ирландии, Германии, Испании.



Фото: muzej.by

Где: гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» Когда: 6−8 января, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30

Новогодняя интерактивная игровая программа в этническом стиле. Дети и взрослые познакомятся с богом зимы Зюзей и научатся колядным обрядам и гаданиям. В программе также народные зимние забавы, силовые конкурсы с рубкой льда и поднятием булавы и персональная аудиенция у традиционных Деда Мороза и Снегурочки.



Фото: vk.com/maentak.grodnomk

Новогодний мюзикл-сказка «Хрустальное сердце Снегурочки»

Где: ГУК «Белые росы», ул. Соломовой, 58 Когда: 6 января, 11.00, 14.00, 8 января, 18.00

В представлении участвуют артисты ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и юные участники студии «Белые росинки». Действие сказки плавно переходит в ярмарочные гулянья с играми, танцами, элементами маскарада и сладким угощением.

Зимние забавы на Августовском канале

Где: Августовский канал, шлюз «Домбровка» Когда: 6−8 января, 11.00−16.00

Гостей канала ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, героями любимых сказок — Снеговиком, Снежной Королевой, Бабой Ягой, Кикиморой, Разбойниками и другими. Также в программе конкурсы, шутки, игры, песни и пляски у новогодней елки, посещение музея Августовского канала и работа новогодней «Почты». Можно будет угоститься горячим чаем и блинами, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению новогодних сувениров, сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой, а также символом нового 2017 года — Огненным Петухом.





Где: ТЦ OldCity, ул. Дубко, 17 Когда: 6 января, 17.00

Выступят творческие коллективы колледжа искусств. В программе: колядные песни, шуточный кадриль, танцы с посетителями торгового центра, шуточные загадки и миниатюры, инструментальные номера, сказочные герои во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме праздничной программы пройдет Рождественская благотворительная ярмарка в поддержку подопечных детей Гродненского благотворительного общества.





Новогодняя фантазия для детей «Теплое сердце»

Где: Детский клуб «Лето», ул. Батория, 8б Когда: 6 января, 16.00, 18.00

Творческий проект «АнТрисоль» представляет интерактивную новогоднюю фантазию для детей от 4,5 до 9 лет по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева».



Фото: Наталья Булыга, vk.com/club77149326

Дельфинарий «Атлантида»

Где: ул. Космонавтов, 81, возле ТЦ «АЛМИ» Когда: 6 января, 18.30, 7 января, 15.30, 8 января, 13.00, 15.30

Посреди зимы в Гродно приехал Нижегородский дельфинарий «Атлантида». Морские котики, львы и дельфины месяц будут радовать гродненцев.



otdih72.ru

Где: OldCity, ул. Дубко, 17 Когда: 6 января, 18.30

Новогодние мастер-классы для детей 5−14 лет, на которых они смогут подружиться с Трансформером и вместе с преподавателями научатся собирать и программировать своих роботов. Также участников ждут викторина, лотерея, розыгрыш призов и подарки.

Где: Театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 7 января, 11.00, 8 января, 13.30

По задумке главного режиссера Олега Жюгжды на сцене встретятся уже полюбившиеся сказочные персонажи Аленушка и братец Иванушка, Кикимора, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. По сценарию добрые герои будут бороться с троллем, чтобы найти среди клонированных Снегурочек настоящую. Кроме того, ребята встретятся с Шариком и Матроскиным из Простоквашино, которые разыскивают затерявшееся приглашение для Деда Мороза. Кульминацией станет появление Деда Мороза.



Фото: vk.com/grodnolyalka

Где: Центр культуры Гродно, ул. Дзержинского, 1 Когда: 8 января, 19.00

Группа представит альбом «Medieval Classic Rock» — микс средневековой музыки и легендарных рок-хитов ХХ века. «Стары Ольса» дал известным произведениям совсем новое звучание.



