Со 2 января в минском Центре океанографии по выходным работает интерактивная экспозиция «Зоопарк микромира». В ее рамках все желающие могут понаблюдать за микроорганизмами через профессиональные микроскопы. Мы узнали, чем еще выставка может быть интересна для детей и как записать ребенка в научное общество при Центре.





Специально для выставки в столичном Центре океанографии на Брилевской, 3 установили 15 профессиональных микроскопов. Сотрудники уверяют, что через них не только можно будет увидеть много интересного, но и заново открыть многие законы природы.

Так, в Центре можно узнать, как устроена инфузория-туфелька, посмотреть на мир глазами бактерии, понять устройство микроскопа, познакомиться с тихоходкой — «водяным медведем», «космической» водорослью — хлореллой и другими микроорганизмами. Входной билет для детей стоит 4 рубля, для взрослых — 5. Экспозиция открыта по выходным с 10.00 до 18 часов.





Кроме того, на выставке можно купить сертификат для детей на практическое занятие — «Приключения в Микромире», рассчитанное на школьников 1 — 5 классов. «Команда отправится в Плавание с капитаном Микробиусом на отлов „зверей“ для микрозоопарка. Команда — 6 человек, продолжительность „плавания“ — 1час. Стоимость — 14рублей», — рассказывают в учреждении.

В Центре океанографии также идут занятия для детей по микроскопии, научной фотографии, 3D видеосъемке. Готовится к микро-съемке программа «Белорусские снежинки», разрабатывается робот-«микроманипулятор».













Сейчас в лаборатории микромира занимаются дети научного общества центра океанографии «Открытый океан» и кружки Республиканского центра инновационного и технического творчества. Участвуют студенты биофака БГУ, помогают и сотрудники Академии наук.

К слову, любой ребенок с 8 лет может стать членом детского научного общества «Открытый океан» и заниматься в Центре бесплатно. Главные требования — увлеченность, стремление к знаниям, желание практически участвовать в работе и пройденный испытательный срок. Записать ребенка можно по телефону 8017 222 17 24.