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В Сенненском районе школьники нашли фрагмент рельса ХІХ века, отлитый на заводе Демидовых

06.01.2017 11:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Богушевске Сенненского района нашли фрагмент железнодорожного рельса, который может стать частью памятного знака.

Надпись на рельсе гласит, что он изготовлен в декабре 1878 года на Нижнетагильском заводе, принадлежавшем известным промышленникам Демидовым.

Артефакт обнаружили юные краеведы. Сейчас он хранится у их наставника Александры Кузнецовой, которая много лет ведет кружок в СШ № 2. Педагог рассказала, что после войны обновляли железнодорожные пути. Возможно, кто-то из жителей прихватил кусок рельса — для использования в хозяйстве в качестве опоры. Благодаря этому артефакт не пошел на переплавку и теперь свидетельствует о времени, когда создавался Богушевск.

Городской поселок возник при строительстве линии Витебск — Жлобин, входившей в состав Риго-Орловской железной дороги. Тогда здесь построили станцию. Землю под нее в 1901 году бесплатно выделил помещик Дмитрий Богушевский — условием, что станцию назовут его родовой фамилией. Через год объект инфраструктуры на железнодорожной линии открыли.

Таким образом, нынче станция отметит 115-летие. В честь этого события на ее здании хотят установить мемориальную доску, посвященную Дмитрию Богушевскому, а также памятный знак, главным элементом которого станет демидовский рельс, сообщил председатель местного сельсовета Вячеслав Богданов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Надпись на рельсе гласит, что он изготовлен в декабре 1878 года на Нижнетагильском заводе, принадлежавшем известным промышленникам Демидовым.

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