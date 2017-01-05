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Бежать из дома престарелых. Ролик, который отверг Adidas, собрал почти 2 миллиона просмотров
06.01.2017 12:15 — Новости Культуры | Tut.by
Режиссер Евгений Мергер предложил свою продукцию известному бренду, но его сотрудники проигнорировали предложение.
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Автор ролика — 26-летний студент-режиссер Евгений Мергер (Eugen Merher). Он
По
В сюжете рассказывается о пожилом немецком марафонце, который одиноко доживает свой век в доме престарелых. В один день он находит свои старые разбитые кроссовки Adidas и возвращается в молодость.
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Режиссер Евгений Мергер предложил свою продукцию известному бренду, но его сотрудники проигнорировали предложение.
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