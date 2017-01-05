Режиссер Евгений Мергер предложил свою продукцию известному бренду, но его сотрудники проигнорировали предложение.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Автор ролика — 26-летний студент-режиссер Евгений Мергер (Eugen Merher). Он родился в 1990 году в молдавском Кишеневе, но когда ему было шесть лет, семья переехала в Германию.

По информации The Huffington Post, Евгений снял свой ролик для компании Adidas. После того, как его сотрудники проигнорировали предложение, Мергер выложил ролик в интернет. На данный момент видео собрало практически 2 миллиона просмотров.

В сюжете рассказывается о пожилом немецком марафонце, который одиноко доживает свой век в доме престарелых. В один день он находит свои старые разбитые кроссовки Adidas и возвращается в молодость.