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В Германии на берег моря вынесло тысячи пластиковых яиц с игрушками

06.01.2017 13:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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Жители немецкого острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри.

По предварительным данным, яйца находились в контейнере, потерянном грузовым судном на пути в город Бремерхафен во время шторма. Как сообщает агентство, инструкции для игрушек в яйцах написаны на русском языке. По данным радиостанции NDR, на берегу также нашли элементы конструктора Lego и некоторые другие предметы.

На месте работают волонтеры, которые помогают собирать пластиковые яйца с игрушками, чтобы очистить территорию пляжа и прибрежные воды, так как это может нанести вред окружающий среде и животным. В работе по уборке территории участвуют в том числе местные жители и дети. Общий участок берега, на котором находятся пластиковые шары и другие предметы, — примерно 500 метров.

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Жители немецкого острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри.

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