Эроти(лири)ческую комедию в одном действии «Психоанализ — это искусство» поставили в Могилевском драмтеатре. Это самостоятельная постановка артистов.





Спектакль поставлен по пьесе Дианы Балыко «Психоаналитик для психоаналитика» и предназначен только для совершеннолетних зрителей. Постановка рассказывает о проблемах, с которыми люди столкнулись в XXI веке и о том, почему даже походы к психоаналитику стали трендом.

















На премьеру приехала автор пьесы. После часового спектакля на такое же время затянулось его обсуждение и беседа зрителей, актеров, драматурга.









Следующая премьера пройдет на малой сцене 14 января.