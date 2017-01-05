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В Могилевском драмтеатре прошла премьера спектакля только для взрослых

06.01.2017 14:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Эроти(лири)ческую комедию в одном действии «Психоанализ — это искусство» поставили в Могилевском драмтеатре. Это самостоятельная постановка артистов.


Спектакль поставлен по пьесе Дианы Балыко «Психоаналитик для психоаналитика» и предназначен только для совершеннолетних зрителей. Постановка рассказывает о проблемах, с которыми люди столкнулись в XXI веке и о том, почему даже походы к психоаналитику стали трендом.





На премьеру приехала автор пьесы. После часового спектакля на такое же время затянулось его обсуждение и беседа зрителей, актеров, драматурга.



Следующая премьера пройдет на малой сцене 14 января.

 
 
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Спектакль "Психоанализ - это искусство" основан на пьесе Дианы Балыко.

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