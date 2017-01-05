В актуальном докладе ООН World Happiness Report, в котором содержится рейтинг стран мира по уровню счастья его жителей, Дания занимает первое место. Ученый Майк Викинг, написавший книгу «Хюгге. Секрет датского счастья», объяснил этот секрет.



Фото носит иллюстративный характер

В чем же секрет образа жизни датчан? У них есть свое понятие того, что может делать людей счастливыми, — хюгге. Хюгге — это философия жизни, прославляющая абсолютный уют, к которому следует стремиться не только по выходным или в конце рабочего дня, но и в каждый момент нашей повседневной жизни.

Хюгге можно описать и как «искусство сердечности», «душевный уют», «отсутствие всяких мешающих факторов» и «радость от присутствия успокаивающих вещей», пишет датский ученый Майк Викинг, директор Института исследования счастья в Копенгагене. Его книга «Хюгге. Секрет датского счастья» недавно вышла в Германии. Она уже была переведена и на русский язык.

В центре концепции «хюгге» находятся не вещи, а переживания и атмосфера, уточняет Майк Викинг: «Речь идет о том, чтобы находиться рядом с теми, кто любим. В чувстве дома. В ощущении того, что ты находишься в безопасности, отгороженный от внешнего мира, в месте, где тебе не нужно быть бдительным».

А само слово «хюгге» происходит из норвежского языка и означает «хорошее самочувствие», уточняет исследователь. Так почему же «хюгге» занимает столь важное место в скандинавской культуре и в чем ее суть?

«28 процентов датчан зажигают свечи каждый день»

В отличие от многих других стран, в Дании социальная жизнь проходит не столько в барах, ресторанах, кафе или клубах, сколько дома. Семь из десяти датчан испытывают счастье именно в своих четырех стенах. Дом в Дании — что-то типа «штаб-квартиры хюгге», центральное место для блаженства. Понятно, что и обставляют свой дом датчане с особым вниманием. «В Дании любят дизайн, поэтому, когда заходишь в квартиру датчанина, кажется, что попал на страницы журнала по оформлению интерьера», — пишет Майк Викинг.



Фото носит иллюстративный характер

Сообщество с другими людьми — не только важная составная часть понятия хюгге, но и ключевой элемент счастья, объясняет Викинг. «Самым важным индикатором счастья являются наши социальные отношения», — утверждает ученый. Датчане это хорошо усвоили, и работа не находится у них на первом месте. Уже в пять часов заканчивается рабочий день, а те, у кого есть дети, работают и вообще до четырех. После работы принято сразу отправляться домой и приниматься за приготовление ужина.

Теплый свет свечей — без него не бывает хюгге. 28 процентов датчан зажигают свечи каждый день. На каждого жителя Дании приходится по шесть килограммов свечного воска в год. По данным Европейской ассоциации производителей свечей (ECA), по этому показателю Дания опережает другие европейские страны. Датчане любят, чтобы и осветительные приборы в доме тоже давали теплый свет, поэтому холодные неоновые лампы для них неприемлемы. «Одержимость темой света можно объяснить тем, что с октября по март датчане его мало видят», — объясняет Майк Викинг.

«Хотите испытать хюгге — откажитесь от здоровой пищи»

Пожалуй, самое неожиданное откровение в датской философии счастья — это отношение к еде. Его можно сформулировать так: хотите испытать хюгге — откажитесь от здоровой пищи. В «штаб-квартире хюгге» пьют кофе с пирогами, тортами со сливочным кремом и всякими другими, как следует признать, вредными для здоровья сладостями. Датчане едят почти вдвое больше сладостей, чем среднестатистический европеец, — 8,2 килограмма на человека в год (в среднем по Европе этот показатель составляет 4,2 килограмма).



Фото носит иллюстративный характер

Кроме того, они любители сытно поесть, в том числе и мясные блюда или различные рагу. «На самом деле высокое потребление мяса, сладостей и кофе напрямую связано с хюгге. Это своего рода способ хорошего отношения к самому себе, возможность себя побаловать и позволить себе — да и другим — отдохнуть от требований здорового образа жизни, — пишет Викинг. — Сладости — это хюгге, так же, как и пироги, кофе или горячий шоколад. А вот нарезанная палочками морковь — уже нет».

Ощущение хюгге невозможно достичь, если испытываешь и чувство холода, подчеркивает Викинг. Поэтому датчане предпочитают носить многослойную одежду. «В ней заключается ключ к тому, как пережить четыре времени года за один день», — пишет исследователь. Помимо этого обязательным атрибутом хюгге является уютный объемный шарф.

Насколько просто жить по принципам хюгге, каждый может решить для себя. Надеть уютный свитер, зажечь свечи и хотя бы полчаса не поглядывать на дисплей мобильного телефона — это только начало. Перестать быть трудоголиком и проводить больше времени с близкими, наверное, сложнее. Но стремиться к этому стоит. Ведь в этом залог счастья, которого всем нам очень хочется.