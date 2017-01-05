﻿ Черный "мерин" и белая борода. Cтарик бесплатно развозил мерзнущих минчан и откапывал машины. 21.by
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Черный "мерин" и белая борода. Cтарик бесплатно развозил мерзнущих минчан и откапывал машины

06.01.2017 18:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Циклон «Аксель» обрушился на Беларусь и многих застал врасплох. Парковки, тротуары и дороги занесло снегом. Передвижение по городу усложнилось. Добавил пикантности и серьезный мороз.

В лучших традициях сказок с добрым концом в городе появился Дед Мороз на черном Mercedes-Benz, который за песенки, танцы и стишки бесплатно подвозил людей и помогал автовладельцам раскопать свои авто.

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В лучших традициях сказок с добрым концом в городе появился Дед Мороз на черном Mercedes-Benz, который за песенки, танцы и стишки бесплатно подвозил людей и помогал...

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