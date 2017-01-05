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Черный "мерин" и белая борода. Cтарик бесплатно развозил мерзнущих минчан и откапывал машины
06.01.2017 18:02 — Новости Культуры | Tut.by
Циклон «Аксель» обрушился на Беларусь и многих застал врасплох. Парковки, тротуары и дороги занесло снегом. Передвижение по городу усложнилось. Добавил пикантности и серьезный мороз.
В лучших традициях сказок с добрым концом в городе появился Дед Мороз на черном Mercedes-Benz, который за песенки, танцы и стишки бесплатно подвозил людей и помогал автовладельцам раскопать свои авто.
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В лучших традициях сказок с добрым концом в городе появился Дед Мороз на черном Mercedes-Benz, который за песенки, танцы и стишки бесплатно подвозил людей и помогал...
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