Циклон «Аксель» обрушился на Беларусь и многих застал врасплох. Парковки, тротуары и дороги занесло снегом. Передвижение по городу усложнилось. Добавил пикантности и серьезный мороз.

В лучших традициях сказок с добрым концом в городе появился Дед Мороз на черном Mercedes-Benz, который за песенки, танцы и стишки бесплатно подвозил людей и помогал автовладельцам раскопать свои авто.

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