Четырехлетний британец Маршалл Скотт отправился праздновать день рождения в форме королевского гвардейца в Виндзорский замок.

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И каково же было удивление мальчика и его мамы Имоджен, когда капрал Колдстримского гвардейского полка Пол Идден, промаршировав мимо с однополчанами, решил вернуться и сфотографироваться с Маршаллом.

Буквально за день это видео набрало более 1 млн просмотров.

По словам Имоджен Скотт, ее сын настроен патриотически и считает королеву «очень милой и красивой».

Сослуживцы капрала Иддена из Колдстримского полка говорят, что очень гордятся этим поступком и совершенно не ожидали, что видео станет интернет-хитом.