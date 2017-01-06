|
Британия: королевские почести четырехлетнему малышу
06.01.2017 22:17 — Новости Культуры | Tut.by
Четырехлетний британец Маршалл Скотт отправился праздновать день рождения в форме королевского гвардейца в Виндзорский замок.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
И каково же было удивление мальчика и его мамы Имоджен, когда капрал Колдстримского гвардейского полка Пол Идден, промаршировав мимо с однополчанами, решил вернуться и сфотографироваться с Маршаллом.
Буквально за день это видео набрало более 1 млн просмотров.
По словам Имоджен Скотт, ее сын настроен патриотически и считает королеву «очень милой и красивой».
Сослуживцы капрала Иддена из Колдстримского полка говорят, что очень гордятся этим поступком и совершенно не ожидали, что видео станет интернет-хитом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехлетний британец Маршалл Скотт отправился праздновать день рождения в форме королевского гвардейца в Виндзорский замок.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии