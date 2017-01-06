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Что вы знаете о витебских храмах? Тест к Рождеству

07.01.2017 08:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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Новый год, Рождество, Святки — пожалуй, самый добрый и волшебный период в году. В эти дни хочется отвлечься от ежедневной суеты, провести больше времени дома, с семьей. Многие в это время посещают храмы. Предлагаем с помощью теста вспомнить витебские церкви, соборы, костелы, синагоги и проверить свои знания о них.

 
 
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Новый год, Рождество, Святки - пожалуй, самый добрый и волшебный период в году. В эти дни хочется отвлечься от ежедневной суеты, провести больше времени дома, с...

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