Новый год, Рождество, Святки — пожалуй, самый добрый и волшебный период в году. В эти дни хочется отвлечься от ежедневной суеты, провести больше времени дома, с семьей. Многие в это время посещают храмы. Предлагаем с помощью теста вспомнить витебские церкви, соборы, костелы, синагоги и проверить свои знания о них.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что вы знаете о витебских храмах? Тест к Рождеству Новый год, Рождество, Святки - пожалуй, самый добрый и волшебный период в году. В эти дни хочется отвлечься от ежедневной суеты, провести больше времени дома, с...