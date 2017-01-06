TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Витебске и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #vitebsktut!

Фото опубликовано Алексей (@alexrum_vitebsk) Янв 5 2017 в 8:47 PST

Фото опубликовано Алексей (@alexrum_vitebsk) Дек 28 2016 в 11:17 PST

Фото опубликовано Новости Беларуси (БелТА) (@beltanews) Дек 31 2016 в 8:00 PST

Фото опубликовано Julia Loskytava (@julia.loskytava) Янв 4 2017 в 2:05 PST

Фото опубликовано Alexandra Kulinenko (@alexandrakulinenko) Дек 30 2016 в 5:39 PST

Фото опубликовано Оля (@volya_polza) Янв 4 2017 в 7:44 PST

Фото опубликовано Новости Беларуси (БелТА) (@beltanews) Дек 28 2016 в 11:02 PST

Фото опубликовано D m i t r i y (@nogoed) Дек 28 2016 в 10:20 PST

Фото опубликовано ALLA N (@nau.alla) Дек 27 2016 в 6:53 PST

Фото опубликовано korsak (@korsak.d) Янв 5 2017 в 4:26 PST