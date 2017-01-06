TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Бресте и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #bresttut!

Фото опубликовано Vikki Karvat (@viktoriya_karvat) Дек 26 2016 в 11:59 PST

Фото опубликовано Gennadij (@gesha_grok) Янв 1 2017 в 6:24 PST

Фото опубликовано gorgan (@irina_gorgan_klimuk) Янв 4 2017 в 9:51 PST

Фото опубликовано Sergey (@azarenko_brest) Янв 3 2017 в 4:02 PST

Фото опубликовано @lol._____.lol Дек 30 2016 в 8:00 PST

Фото опубликовано Gennadij (@gesha_grok) Дек 31 2016 в 4:51 PST

Фото опубликовано gorgan (@irina_gorgan_klimuk) Янв 4 2017 в 9:41 PST

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀P⠀e⠀t⠀e⠀r⠀ (@peterev) Дек 27 2016 в 8:55 PST

Фото опубликовано Gennadij (@gesha_grok) Янв 2 2017 в 6:44 PST

Фото опубликовано gorgan (@irina_gorgan_klimuk) Дек 25 2016 в 1:48 PST