Свыше 200 артистов из 11 стран мира уже пакуют чемоданы для поездки в Брест. В XXIX фестивале классической музыки «Январские музыкальные вечера» задействованы симфонический оркестр Белтелерадиокомании под управлением дирижера Вячеслава Волича и Государственный камерный оркестр РБ (дирижер Вячеслав Чернухо). Некоторые подробности фестивальной программы можно выделить уже сегодня, пишет «Вечерний Брест».



Камерный оркестр «Академия дель Арко» Фото: Вечерний Брест

В день торжественного открытия 9 января на сцене блеснет талант солистки Мариинского театра, примы оперных театров мира, народной артистки России Ольги Бородиной. Великолепное меццо-сопрано исполнит арию Далилы из оперы Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила», а также песню Лауры из оперы Даргомыжского «Каменный гость».

Пиршеством для любителей вокала станет второй вечер фестиваля, посвященный исполнению романсов. Певческое очарование на брестчан прольют солисты московской «Новой оперы» заслуженный артист Украины Сергей Шеремет (баритон) и заслуженный артист России Владимир Кудашев (бас). Классический вокал покажет и красавица Мария Горелова (сопрано). Она — приглашенная солистка Большого театра России.

Для 11 пианистов, прибывающих из разных уголков мира (Россия, Польша, Китай, Япония, Америка, Нидерланды и др.), сверстана программа третьего вечера. Говорящее название «музыкальная Европа» вместит и выступление камерного оркестра из Польши «Академия дель Арко».

В концертах примут участие музыкальные педагоги — профессор Парижской консерватории Юджин Инджич (фортепиано) и профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Вера Носина (фортепиано). Японец Такаши Ямамото покажет класс в исполнении творений Федерико Шопена. Юный белорусский гитарист Евгений Наварко будет удивлять мастерским владением инструментом, на котором начал играть в 7 лет. Фортепианный дуэт супругов Екатерины и Станислава Джевецких объединил музыкальные школы двух стран — Латвии и Польши.

Четвертый вечер фестиваля пройдет под знаком рождественского бала. На сцену выйдут ансамбль саксофонистов из Нидерландов «Sax-a-lot», камерный оркестр РБ, сопрано Мария Горелова. Пышную точку фестиваля поставит уже ставшая традиционной танцевальная программа в фойе второго этажа.

В этом году территориальные рамки фестиваля будут расширены. 10 января состоится выступление артистов в Кобрине, 11 января — в Жабинке.