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Мороз и солнце: люди и птицы в зимнем городе
07.01.2017 11:20 — Новости Культуры | Tut.by
Морозные узоры на окнах городского транспорта, пар изо рта или стаканчика с горячим чаем, солнце, по которому мы уже успели соскучится — на смену серости и слякоти в страну пришли морозы, от которых все уже успели отвыкнуть.
Самое время достать теплую шубу, шапку и шарфик, укутаться потеплее — и уже не так страшно выходить на улицу. Один из таких морозных дней — в нашем фоторепортаже.
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Один из таких морозных дней - в нашем фоторепортаже.
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