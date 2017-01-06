Морозные узоры на окнах городского транспорта, пар изо рта или стаканчика с горячим чаем, солнце, по которому мы уже успели соскучится — на смену серости и слякоти в страну пришли морозы, от которых все уже успели отвыкнуть.

Самое время достать теплую шубу, шапку и шарфик, укутаться потеплее — и уже не так страшно выходить на улицу. Один из таких морозных дней — в нашем фоторепортаже.



Девушка смотрит в окно автобуса



Мужчины разговаривают на морозе в центре Минска



Семья с детьми идет по улице в районе Комаровского рынка



Галка сидит на ветке рябины



Девушка пытается что-то увидеть через замерзшее стекло автобуса



Люди идут по улице во время сильного мороза



Прохожие возле Комаровского рынка



Парень смотрит на улицу из окна автобуса



Люди с горячими напитками идут по улице



Солнце светит через замерзшее окно автобуса