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Мороз и солнце: люди и птицы в зимнем городе

07.01.2017 11:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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Морозные узоры на окнах городского транспорта, пар изо рта или стаканчика с горячим чаем, солнце, по которому мы уже успели соскучится — на смену серости и слякоти в страну пришли морозы, от которых все уже успели отвыкнуть.

Самое время достать теплую шубу, шапку и шарфик, укутаться потеплее — и уже не так страшно выходить на улицу. Один из таких морозных дней — в нашем фоторепортаже.


Девушка смотрит в окно автобуса

Мужчины разговаривают на морозе в центре Минска

Семья с детьми идет по улице в районе Комаровского рынка

Галка сидит на ветке рябины

Девушка пытается что-то увидеть через замерзшее стекло автобуса

Люди идут по улице во время сильного мороза

Прохожие возле Комаровского рынка

Парень смотрит на улицу из окна автобуса

Люди с горячими напитками идут по улице

Солнце светит через замерзшее окно автобуса
 
Теги: Минск
 
 
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Один из таких морозных дней - в нашем фоторепортаже.

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