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Алек Болдуин протроллил Трампа: сфотографировался в бейсболке с надписью на ломаном русском
07.01.2017 14:00 — Новости Культуры | Tut.by
Американский актер Алек Болдуин подшутил над избранным президентом США Дональдом Трампом, сфотографировавшись в бейсболке с лозунгом Трампа «Make America great again» («Сделаем Америку снова великой»). Текст этого лозунга переведен на русский язык с ошибками.
«Сделать америки здорово снова», — гласит надпись на головном уборе артиста. Фото опубликовано на странице Болдуина в соцcети Instagram.
Болдуин играет роль Трампа в сатирической телепередаче Saturday Night Live на телеканале NBC. За каждое появление в образе избранного президента Болдуин получает $ 1,4 тыс. Сам Трамп неоднократно критиковал игру актера.
Намек на связь Трампа с Россией неоднократно использовался оппонентами политика в ходе предвыборной гонки. 6 января спецслужбы США
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Фото опубликовано на странице Болдуина в соцcети Instagram.
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