Американский актер Алек Болдуин подшутил над избранным президентом США Дональдом Трампом, сфотографировавшись в бейсболке с лозунгом Трампа «Make America great again» («Сделаем Америку снова великой»). Текст этого лозунга переведен на русский язык с ошибками.



Фото: Reuters

«Сделать америки здорово снова», — гласит надпись на головном уборе артиста. Фото опубликовано на странице Болдуина в соцcети Instagram.

Фото опубликовано Alec Baldwin (@iamabfalecbaldwin) Янв 6 2017 в 8:26 PST

Болдуин играет роль Трампа в сатирической телепередаче Saturday Night Live на телеканале NBC. За каждое появление в образе избранного президента Болдуин получает $ 1,4 тыс. Сам Трамп неоднократно критиковал игру актера.

Намек на связь Трампа с Россией неоднократно использовался оппонентами политика в ходе предвыборной гонки. 6 января спецслужбы США опубликовали доклад , согласно которому Россия якобы вела «кампанию влияния» на ход последних президентских выборов в США по указанию высшего российского руководства. Москва решительно отвергает заявления Вашингтона относительно хакерских атак. Президент России Владимир Путин, комментируя ранее эту тему, отмечал, что проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне.