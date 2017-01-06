﻿ Охота с тепловизором: на солнце -26, в тени -38, в автобусе -3. 21.by
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Охота с тепловизором: на солнце -26, в тени -38, в автобусе -3

07.01.2017 15:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Снарядившись камерой и тепловизором команда TUT.BY в аномально морозный день отправились в город искать теплые места. Мы проверили температуру в тени и на солнце, в общественном транспорте, отапливаемом паркинге и торговом центре, чтобы выяснить, где можно отогреться самому, отогреть авто, а где, наоборот, не желательно находиться долгое время.

Подробности охоты за теплом в нашем видео.

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Примечание: результаты нашего исследования не претендуют на объективность. Мы всего лишь называли цифры, которые показывал прибор. Для получения достоверных результатов, обследование тепловизором должно проводиться при определенных условиях.

Выражаем благодарность компании за предоставленный тепловизор.

 
 
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Снарядившись камерой и тепловизором команда TUT.BY в аномально морозный день отправились в город искать теплые места.

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