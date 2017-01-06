Американская актриса Кэрри Фишер, прославившаяся благодаря роли принцессы Леи в киносаге «Звездные воины», была похоронена в США. Ее прах был захоронен в урне, напоминающей гигантскую таблетку антидепрессанта «Прозак».



Фото: Reuters

Актриса никогда не скрывала, что у нее были психологические проблемы.

Ее брат Тод Фишер заявил, что гигантская таблетка «Прозака» была выбрана в качестве урны для праха актрисы, так как была одной из любимых вещей его сестры.

«Она любила ее, и она лежала в ее доме, и Билли [дочь Фишер] и я решили, что именно там она бы захотела быть», — заявил он.

Актриса, скончавшаяся в возрасте 60 лет , захоронена вместе со своей матерью Дебби Рейнолдс, умершей на следующий день после Фишер.

Они теперь «вместе и всегда будут вместе здесь и на небесах», сказал брат актрисы.

Помимо кремации Кэрри Фишер и выбора урны, никаких подробностей о похоронах неизвестно.

«Прозак» — один из самых популярных антидепрессантов в мире, в США он поступил в продажу в 1988 году.

«Прозак» и сходные с ним антидепрессанты относятся к селективным ингибиторам обратного захвата серотонина (СИОЗС) и действуют следующим образом: они замедляют выведение из мозга так называемых «нейромедиаторов» (химических веществ, помогающих передать импульс между нервными волокнами), в частности, серотонина, так называемого «гормона радости».