От Сочельника до Крещения по обом календарям, то есть с 24 декабря по 19 января, в белорусские дома могут постучаться веселые незваные гости: колядовщики споют песни, коза умрет и воскреснет, хозяева отблагодарят шматком сала. Среди колядовщиков будет и Тимофей Акудович — человек, который более 10 лет вместе с друзьями ходит по городам и деревням, чтобы поздравить белорусов с Рождеством. Как себя ведут хозяева (предупреждаем, иногда странно), чем благодарят колядовщиков и где колядовать сложнее всего?



Фото: архив колядовщиков

«Некоторые колядуют с гитарой и саксофоном»

Увлекаться колядками Тимофей Акудович начал еще в студенчестве — в начале 2000-х. Кто-то из однокурсников забросил идею ходить по домам и поздравлять белорусов с Рождеством. Ее горячо поддержали. Хотя как правильно колядовать, никто толком не знал, поэтому поначалу компания слушала записи группы «Троіца», по которым и учила песни.

— Сначала мы ходили только по домам друзей и знакомых. После присоединились к краеведческому клубу «Дыярыуш», с тех пор начали колядовать серьезней. С нами вместе были опытные «талакоўцы», которые начинали традицию еще в 1980-х, у них многому научились. Образовалась компания, она немного меняется от года к году, но вот уже 10 лет мы вместе.

Колядовать, говорит Тимофей, можно двумя способами: аутентичным и более упрощенным. Если делать все, как завещали «продкі», то нужно исполнять песни, надевать одежду, характерные именно для этого региона. Существует вариант попроще, который, по его словам, больше подходит городу.

— Некоторые могут ходить с гитарой, с саксофоном. У нас саксофона не было, но, в принципе, такое случается. Было бы желание. Хотя самое важное в Колядках — понимать, что это возможность сходить к соседям и поделиться радостью. Коляды предполагают определенный сценарий. Через него можно легко передать свою эмоцию. Важно, чтобы это был карнавал — почти как бразильский, но в Беларуси. Идея в том, что ты можешь переодеться в кого угодно и посумасшествовать. Раньше среди персонажей были либо звери, либо представители иного мира: черти, ангелы. Или чиновники: доктор, адвокат, солдат. Они также были из другого мира — городского. В них переодевались, потому что над ними можно было пошутить. То же самое и сейчас.



Фото: архив колядовщиков

Колядовщики переодеваются либо в животных, либо в представителей разных профессий, которые нас по жизни веселят. Например, в адвоката, милиционера, врача. На самом деле, лишь один персонаж обязательный — коза. Есть, правда, регионы в Беларуси, где вместо козы водили коня, но традиционно — все же коза. Она должна прийти в дом, умереть. После того как ее одарят, коза встает. Это — языческий гвоздь колядования. Все остальное — широта фантазии и желания себя проявить.

Хотя, признается Тимофей, его компания в этом деле довольно консервативна.

— Мы не часто берем с собой современных персонажей. Да, есть доктор. Иногда солдат с нами ходит. Хотя раньше он был более значимым персонажем, чем сейчас. Знаю компании, у которых был налоговый инспектор.

«В богатых поселках колядовщиков пускают еще реже. У них высокие заборы — не достучаться»

Колядовать Тимофею доводилось в разных местах — от глухих деревень до богатых поселков. По его наблюдениям, несмотря на то, что люди везде одинаковы, разница в том, как они встречают, ощущается.

— Колядовали мы в Минске — выбирали подъезд и проходили его снизу доверху. Ездили в деревни, богатые поселки. Например, в Валерьяново, Боровляны, Тарасово. Стараемся один раз в год поколядовать в каком-нибудь социальном учреждении. В больнице, например, доме для инвалидов. Конечно, получается по-разному,.

В деревне обычно есть дух колядования. Ты просишь сала — его дают. Посыпаешь житом порог — понимаешь, что для хозяев это действительно значимо. Да и люди еще по-живому помнят традицию, могут и подпеть. В глухой деревне колядовщиков не ждут. Но им приятно, когда о них вспоминают.



Фото: архив колядовщиков

В городе двери открывают реже. Ясно, что сала не дают — благодарят деньгами, апельсинами или чем-то вроде такого. Но встречают радостно. А вот в богатых поселках колядовщиков пускают еще реже. У них высокие заборы — не достучаться. Часто люди вовсе не понимают, почему мы пришли, что давать колядовщикам. Зато в местах типа Валерьяново можно встретить человека, который так проникнется поздравлением, что оторвется от домашней обстановки и спонтанно решит пойти вместе с тобой. Случалось, что даже детей с собой брали. В этом плане там люди более открытые. Просто одеваются и идут вместе. Хотя некоторые поначалу пугаются.

Из всех локаций, куда заезжала колядная компания Тимофея, тяжелее всего было в социальных учреждениях.

— Мы и в онкологическом диспансере колядовали, и в интернате для детей с особенностями развития. После этого, конечно, возникают разные и очень сильные эмоции. Именно там понимаешь, что Коляды — это на самом деле передача радости. Ты пришел, посумасшествовал, повеселил людей. Они на некоторые время отвлеклись, забылись. Это такая малость, но для нас важно делать хотя бы ее.

«Чем обычно благодарят колядовщиков? Салом и водкой, колбасой и деньгами»

Среди трудностей колядования Тимофей называет и энергозатратность этого дела: высокая эмоциональная отдача не готовым к спонтанной радости белорусам порядком выматывает. А вот мороз — это вовсе не проблема. Даже если на термометре -20, как сегодня.

— Мороз нас не пугает и не останавливает. Наоборот, порой смущает слякотная погода, когда повсюду мокро. Козе ведь нужно куда-то падать, и ты хлюпаешь в этой воде. А в мороз… У нас никогда не было минус 30: в такой холод мы бы не пошли. А вот минус 15, минус 20 — нормально. Здесь же большой вопрос в наглости деда — персонажа, который командует всей дружиной. Можно сильно напрашиваться в дом или нет. У нас ведь люди, в принципе, довольно деликатные, сами стесняются пригласить. Но когда ты напрашиваешься, то тебя пускают, а не держат на пороге. Если колядовать по домам, то, в принципе, и тепленько.

Таких стеснительных, но гостеприимных хозяев на пути колядной звезды встречалось немало. Оказывается, если сделать белорусам шаг навстречу и первым пойти на контакт, удивительным образом исчезает замкнутость в себе, а душа открывается нараспашку. Настоящее рождественское чудо!

— Часто нас приглашают за стол. К примеру, приходим мы колядовать 7 января, а там застолье. И нас зовут. Или как-то к одинокой женщине пришли. Она так обрадовалась, что специально для нас накрыла стол: расстелила скатерть, поставила алкоголь, сделала нарезку. Хотя случается и обратное: некоторые даже не открывают дверь. Или так. Кто-то на этаже откроет, соседи в глазок увидят, что ничего страшного нет, и тогда тоже не замыкаются.



Фото: архив колядовщиков

А вот колом из дома нас не гнали никогда. Люди обычно просто выключают свет, будто никого нет. Или, бывает, приходишь 25 декабря на католическое Рождество, люди открывают и говорят: «Мы православные, нам еще рано, мы постимся». Хотя ты понимаешь, что большинство не соблюдает пост, однако в тот момент об этом вспомнили.

Чем обычно благодарят колядовщиков? В деревне — салом, водкой, колбасой, перечисляет Тимофей. В городе — деньгами, апельсинами-мандаринами. Самый необычный подарок, который компания когда-либо получала, — огромная коробка чая.

— Мы колядовали в богатом поселке. Там живет человек, который торгует чаем. Он и подарил. Вообще, одаривают по-разному. Иногда больше, иногда меньше. Бывает, дают даже очень много.

Так для чего сегодня стоит колядовать, когда эта добрая традиция в понимании многих стала атавизмом прошлого? Чтобы сохранить ее? Тимофей уверен: сохранять бессмысленно, если у этого нет цели. К тому же, он убежден: все абсолютно наоборот.

— Мне кажется, колядки — классная возможность отпраздновать Рождество вместе. По советскому образцу мы привыкли встречать праздники или дома в семье, или на какой-нибудь дискотеке. В этом нет личного контакта между незнакомыми людьми. А здесь ты стучишься либо к соседу, либо к незнакомцу и с глазу на глаз контактируешь с ним. Тебе не нужно быть актером, тамадой или творческим человеком, чтобы ему что-то сказать. Есть определенный сценарий: ты валишься на пол, кричишь «я коза, я умерла», шутишь. Может, это примитивно, но весело. При этом соблюдается ритуал: умирание и возрождение. Разве не классный способ отпраздновать вместе и поделиться радостью? Это не сохранение традиции и что-то, что мы должны делать. Это важно и очень актуально. Как бывает по-другому? Все сидят за столом. Вот оливье. Вот телевизор. А здесь — социальный лифт, который объединяет: студентов, молодых специалистов и жителей богатого поселка.

С праздниками! Встречайте колядовщиков, а лучше — собирайтесь сами. Команда TUT.BY уже в пути.