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Лучшие кинороли Марины Нееловой

08.01.2017 08:05 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Марина Неелова отмечает в воскресенье 70-летний юбилей.

Она часто играла хрупких, ранимых, страдающих героинь, пытающихся отстоять своё "я". В жизни же она сумела состояться и в семье, и в профессии. В 90-е вслед за супругом-кадровым дипломатом уехала за границу, сначала в 90-е во Францию, а затем в нулевые — в Нидерланды.

Но при этом она осталась в профессии — играла в театре. Приезжала в Москву и выходила на сцену "Современника". Режиссер театра Галина Волчек специально подстраивала репертуар под приезды актрисы.

Лучшие кинороли Марины Нееловой
© Sputnik Сергей Пятаков
Актриса Марина Неелова в роли Шарлотты Андергаст в сцене из спектакля "Осенняя соната" по сценарию драматурга Ингмара Бергмана в постановке Екатерины Половцевой в театре "Современник"

И все-таки на постсоветском пространстве актриса популярна в большей степени благодаря своим киноработам.

Лучшие кинороли Марины Нееловой
© Sputnik РИА Новости
Марина Неелова (слева) в роли Принцессы и Олег Даль (справа) в роли Солдата на съемках кинофильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой

"С тобой и без тебя"

В первой полнометражной картине, которую снял Родион Нахапетов, Марина Неелова сыграла главную роль Стеши. Это должна была быть "социальная драма о коллективизации", а получилась пронзительная мелодрама — Нахапетов рискнул и сместил акценты. Получилось убедительно.

Лучшие кинороли Марины Нееловой
© Sputnik Б. Колесников
Юозас Будрайтис и Марина Неелова в фильме "С тобой и без тебя"

За эту работу Неелова получила свою первую награду — приз зрительского жюри на всемирном кинофоруме в Белграде.

"Осенний марафон"

Когда Георгий Данелия задумал снять историю мечущегося между женой и любовницей безвольного переводчика Андрея Бузыкина, он, не раздумывая, позвал на роль молодой Аллочки Неелову.

Впервые он увидел ее в курсовой работе одного из своих учеников задолго до "Осеннего марафона" и подумал о том, что нужно будет обязательно снять "эту девочку". И вот когда начался подбор актеров к картине, поручил своему ассистенту найти молодую актрису.

Лучшие кинороли Марины Нееловой
© Sputnik РИА Новости
Олег Басилашвили в роли Бузыкина (справа) и Марина Неелова в роли Аллы в фильме Георгия Данелия "Осенний марафон"

Грустная философская комедия о человеке, пытающемся вести двойную жизнь и тем самым загоняющем себя в угол, вышла на экраны в январе 1980 года и с годами стала классикой советского кино.

За роль Аллы Нееловой наградили Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых.

Лучшие кинороли Марины Нееловой
© Sputnik Владимир Вяткин
Актриса театра и кино Марина Неелова

"Дорогая Елена Сергеевна"

Марина Неелова была первой, кого Эльдар Рязанов пригласил, когда задумал съемки нетипичной для него социальной психологической драмы. Актрисе предстояло сыграть учительницу, которую школьники пришли поздравить с днем рождения. Но поздравления — лишь повод. Основная цель подростков — экзаменационные работы, которые спрятаны в сейфе у "дорогой Елены Сергеевны".

Фильм был совершенно несвойственен мастеру ироничных комедий Рязанову, снят на волне перестройке в 1988 году и довольно громко прозвучал.

Победителей в той "схватке" учительницы, призывающей к общечеловеческим принципам, и школьников, живущих принципами нового времени, не оказалось, несмотря на то, что злополучный ключ так и остался лежать в квартире Елены Сергеевны.

Лучшие кинороли Марины Нееловой
© Sputnik РИА Новости
Неелова и Куравлев в фильме "Дамы приглашают кавалеров"

"Ты у меня одна"

За роль жены главного героя в картине Дмитрия Астрахана в 1993 году Неелова получила приз Киноакадемии "Ника-93". Актрису отметили как исполнительницу главной роли.

Лучшие кинороли Марины Нееловой
© Sputnik РИА Новости
Кадр из кинофильма "Монолог": Нина - артистка Марина Неелова, Тася - Маргарита Терехова

Непритязательная история о детской любви главной героини и взрослом выборе главного героя была актуальна и популярна в 90-е.

 
 
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