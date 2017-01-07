В очередном выпуске проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » рассказывает о районном центре ремесел, который находится в Русино — местечке близ Барановичей. В центре можно не только узнать о богатой истории Барановичского края, но и полюбоваться деревянными скульптурами славянских богов и посмотреть батлейку.

На окраине агрогородка Русино рядом с деревянным срубом церкви, среди берез, сосен и дубов находится районный центр ремесел, созданный в 2003 году. Центр расположился в здании бывшей польской школы, построенной в 1937-м. Такое здание — редкость, потому что в Западной Беларуси осталось только две деревянные школы, построенные еще при польской власти.





Сейчас в пяти залах бывшего здания школы расположена экспозиция музея, рассказывающая об истории Барановичского края с древнейших времен и до наших дней.

В первом зале представлена насыщенная археологическая коллекция: изделия из кремня, обработанные рукой древнего человека, фрагменты лепной керамики. Если внимательно рассмотреть фрагменты сосудов, можно увидеть следы выгоревшей травы в стенках горшков, а в нанесенных орнаментах — рассмотреть следы женских пальцев.





Диорамы городища железного века и древнего капища позволяют прочувствовать дух эпохи. Оказывается, на территории района сохранился жертвенный камень из такого капища. Можно даже рассмотреть, каким образом современные христиане неосознанно повторяют элементы древних обрядов: они развешивают лоскутки ткани на ветви кустарника, расположенного возле валуна.

В экспозиции представлены экспонаты из раскопок в Новогрудке, который в XIII веке являлся первой столицей Великого княжества Литовского. Это фрагмент амфоры времен Византийской империи, берестяные грамоты, фрагменты стеклянных изделий. В период ВКЛ большая часть Барановичской земли попала во владения рода Ходкевичей. Их герб, дарованный императором Священной Римской империи германской нации (герб, представленный в экспозиции), позволял представителям рода участвовать в заседаниях парламента империи.

Там же размещена диорама Новомышского замка — фамильного замка рода Ходкевичей, который был разрушен в середине XVII века во время войны Речи Посполитой с Московским царством. Теперь от него осталось одно лишь замчище. Под диорамой размещены оригиналы каменных ядер, выпущенных по замку во время штурма.





Также в зале находится еще один макет — речь о Ястрембельской усадьбе конца XIX века. Сейчас от усадьбы остались лишь стены и крыша. Однако недавно здание выкупили и пытаются реконструировать своими силами.





Отдельная витрина зала посвящена известным людям, чья судьба была связана с Барановичами. Это и Игнатий Домейко, и Павлюк Багрим, и Адам Мицкевич.





Следующий зал представляет собой интерьер крестьянской избы середины XX века. Здесь можно увидеть кухонную деревянную утварь: «кубелец», «начоўкі»; плетеные корзины; глиняную посуду: «макотра», горшок для сбора ягод. Среди необычных экспонатов — деревянная мышеловка, на которой остались следы грызуна, который пытался ее покинуть, инструмент для покрытия крыши соломой — «стреховки», топор «склюд», станок для изготовления канатов.









В этом зале находится поистине уникальный экспонат — отлично сохранившийся сундук начала XX века. Сами сундуки в музейных коллекциях не редкость, но в столь хорошем состоянии — настоящая находка.

Гончарный зал даст ответы посетителям сразу на несколько вопросов: как и для чего изготавливали горшок «спарыш»? зачем гончару «шнали»? из чего изготавливается «полива»?









Зал традиционных белорусских промыслов рассказывает о рыболовстве, пчеловодстве, охоте. Хитроумное приспособление «кодол» для поднятия бортей на дерево, раритетный улей из соломы, настоящий выдолбленный из цельного дерева челн, кованые остроги — все это удивляет прагматизмом, смекалкой, техническим решением наших предков, которые проявились при изготовлении этих предметов.









С октября 2016 года в музее в импровизированном выставочном зале работает сменная выставка ткачества и вышивки «Скарбы беларускай душы». Древние головные женские уборы, украшенные орнаментом (намитки), коллекция тканых поясов Барановичского края, постилки, расписной куфар радуют глаз посетителей. Тканые вещи представляют элементы традиционной одежды белорусов из Барановичского, Ляховичского, Ивацевичского, Клецкого районов.









На базе центра действует батлейка. Оригинальные куклы, сделанные руками мастеров, не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Детальная прорисовка черт лица, мелкие подробности костюмов кукол делают их любопытными экспонатами. Кстати, Русино — единственное место в Барановичском районе, где можно увидеть батлейку. Она стала изюминкой центра народных ремесел.

Однако центр народных ремесел не ограничивается лишь самим музеем. Территория центра изобилует интересными приусадебными постройками. Среди них «колодец-журавль», «колодец-коловрот», «альтанка», поветь. Крытая камышом поветь удобно вместила в себя сельскохозяйственный инвентарь, среди которого гордо выделяется телега на конной тяге, сделанная около ста лет полностью из дерева (деревянная даже ось телеги).





Рядом расположилась настоящая кузница с мехами, горном и наковальней. Создается впечатление, что кузнец отошел только на время и сейчас вернется. Замысловатые металлические штуки оказываются инструментами для изготовления колеса к телеге. Благо заготовки к нему лежат рядом.

— В старину кузня считалась магическим местом. Люди верили, что кузнец при своей работе общается с высшими силами, — рассказывает директор Центра ремесел Сергей Седач.

По территории в рядок разместились девять статуй древнеславянских богов. Посетители могут послушать легенды и мифы о богах Зюзе, Белуне, Перуне и многих других, которым поклонялись наши предки.

Среди деревьев расположились и ульи-колоды. Конечно, пчелы в них не живут, но сами сооружения впечатляют.





Недалеко от здания самого музея находится мельница. Возвышаясь над деревьями, она как будто специально приподнята и есть возможность осмотреть ее конструкцию из-под низа. На двух ярусах мельницы расположен музей земледелия Барановичского района. Кованые косы, серпы, мельничные весы, всевозможные древние пахотные орудия — все это умещается на нижнем ярусе. Поднимаясь по ступенькам вверх, посетитель попадает в святая святых — огромную шестерню, которая крутит жернова мельницы.

Адрес музея: Барановичский район, агрогородок Русино, улица Луговая, 6.

Режим работы: вторник-суббота, 08.00−17.00.

Стоимость входного билета — 2 рубля 20 копеек.

Стоимость представления «Батлейки» — 1 рубль.

Справка о проекте: Организатором проекта « Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ » выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела Республики Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

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