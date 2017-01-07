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На Рождество в Бресте наблюдали оптическое явление - гало

08.01.2017 09:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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Утром 7 января в Бресте можно было наблюдать гало. Своей фотографией оптического явления с редакцией TUT.BY поделился читатель Александр Николаевич.


Фото: Александр Николаевич

Гало — это светящееся кольцо вокруг источника света. Обычно оно появляется вокруг Луны и Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Для Беларуси это явление нередкое, иногда его называют «зимней радугой».

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Теги: Брест
 
 
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Утром 7 января в Бресте можно было наблюдать гало.

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