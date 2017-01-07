Утром 7 января в Бресте можно было наблюдать гало. Своей фотографией оптического явления с редакцией TUT.BY поделился читатель Александр Николаевич.



Фото: Александр Николаевич

Гало — это светящееся кольцо вокруг источника света. Обычно оно появляется вокруг Луны и Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Для Беларуси это явление нередкое , иногда его называют «зимней радугой».