﻿ На именинах у Теофилии Радзивилл. Как прошел рождественский бал в Мирском замке. 21.by
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На именинах у Теофилии Радзивилл. Как прошел рождественский бал в Мирском замке

08.01.2017 10:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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7 января в Мирском замке прошел одноименный рождественский бал, уже ставший традицией. В этот раз гости праздника попали в 1761 год ни именины Теофилии Констанции Радзивилл, сестры князя Пане Коханку. Как современные кавалеры и дамы вальсировали в атмосфере Галантного века, смотрите фоторепортаже TUT.BY.


Ежегодный Мирский бал каждый раз пользуется большой популярностью. В этом году гости попали в 1761 год, на торжество по случаю именин Теофилии Констанции Радзивилл, сестры князя Пане Коханку. Вечер прошел в роскошных интерьерах Портретного зала. Современные кавалеры и дамы, сменившие на паркете шляхту Речи Посполитой, демонстрировали собственное танцевальное мастерство и перенимали навыки вальса и полонеза у профессионалов. Атмосферу бала трехсотлетней давности создавали придворные музыканты.














 
 
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7 января в Мирском замке прошел одноименный бал, уже ставший традицией. В этот раз гости праздника попали в 1761 год ни именины Теофилии Констанции Радзивилл, сестры...

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