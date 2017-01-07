7 января в Мирском замке прошел одноименный рождественский бал, уже ставший традицией. В этот раз гости праздника попали в 1761 год ни именины Теофилии Констанции Радзивилл, сестры князя Пане Коханку. Как современные кавалеры и дамы вальсировали в атмосфере Галантного века, смотрите фоторепортаже TUT.BY.





Ежегодный Мирский бал каждый раз пользуется большой популярностью. В этом году гости попали в 1761 год, на торжество по случаю именин Теофилии Констанции Радзивилл, сестры князя Пане Коханку. Вечер прошел в роскошных интерьерах Портретного зала. Современные кавалеры и дамы, сменившие на паркете шляхту Речи Посполитой, демонстрировали собственное танцевальное мастерство и перенимали навыки вальса и полонеза у профессионалов. Атмосферу бала трехсотлетней давности создавали придворные музыканты.



















































