МИНСК, 8 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Марину Неелову с юбилеем, сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня актрисе исполнилось 70 лет.



© Sputnik Валерий Плотников Лучшие кинороли Марины Нееловой

"Яркий талант, профессиональное мастерство и неповторимое обаяние снискали вам признание и широкую известность. Выразительные образы, созданные вами в кино и на театральных подмостках, стали весомым вкладом в сокровищницу советского и российского искусства", говорится в поздравлении, которое распространила в воскресенье президентская пресс-служба.

Президент отметил, что белорусские зрители высоко ценят творчество актрисы. "Уверен, и в дальнейшем вы будете радовать многочисленных поклонников своими работами, способствовать укреплению культурных связей между народами Беларуси и России", — подчеркнул Лукашенко.

Неелова родилась в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кино. В Московском театре "Современник" служит с 1974 года.