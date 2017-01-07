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Лукашенко о Нееловой: яркий талант и неповторимое обаяние

08.01.2017 12:39 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Марину Неелову с юбилеем, сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня актрисе исполнилось 70 лет.

Лукашенко о Нееловой: яркий талант и неповторимое обаяние
© Sputnik Валерий Плотников
Лучшие кинороли Марины Нееловой

"Яркий талант, профессиональное мастерство и неповторимое обаяние снискали вам признание и широкую известность. Выразительные образы, созданные вами в кино и на театральных подмостках, стали весомым вкладом в сокровищницу советского и российского искусства", говорится в поздравлении, которое распространила в воскресенье президентская пресс-служба.

Президент отметил, что белорусские зрители высоко ценят творчество актрисы. "Уверен, и в дальнейшем вы будете радовать многочисленных поклонников своими работами, способствовать укреплению культурных связей между народами Беларуси и России", — подчеркнул Лукашенко.

Неелова родилась в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кино. В Московском театре "Современник" служит с 1974 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси заявил, что белорусские зрители высоко ценят творчество актрисы, и выразил надежду, что она и в дальнейшем будет радовать своим творчеством.

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