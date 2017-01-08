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"Золотой глобус": главный триумфатор - "Ла-ла Ленд"

09.01.2017 09:42 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Церемония награждения престижной американской кинопремии "Золотой глобус" прошла накануне в Лос-Анджелесе (США).

Премию вручают с 1944 года, "курирует" ее ассоциация кинокритиков. Эксперты часто называют "Золотой глобус" своего рода репетицией к "Оскару" — часто лауреаты обеих престижных премий совпадают.

Очередные статуэтки вручили 8 января в Лос-Анджелесе. Абсолютным чемпионом "Золотого глобуса" этого года оказался мюзикл с Райаном Гослингом и Эммой Стоун "Ла-ла Ленд". Картина была признана лучшей в своей категории, также получила награды за лучшую режиссуру, сценарий, музыку и оригинальную песню. Исполнители главных ролей также получили по награде.

Белорусские зрители еще "Ла-ла Ленд" не видели, он выйдет в прокат 12 января. Пока нельзя посмотреть мюзикл и в интернете.

Лучшим драматическим кино назван фильм Барри Дженкинса "Лунный свет". Лучшим драматическим актером стал Кейси Аффлек за работу в фильме "Манчестер у моря", аналогичную женскую награду получила Изабель Юппер "Она".

Награду как главный драматический сериал получил проект Netflix о биографии Елизаветы Второй "Корона". Лучшим мульфильмом признан "Зверополис".

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство престижных наград получил мюзикл с Гослингом и Стоун - белорусским зрителям еще предстоит его увидеть.

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