|
"Золотой глобус": главный триумфатор - "Ла-ла Ленд"
09.01.2017 09:42 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв — Sputnik. Церемония награждения престижной американской кинопремии "Золотой глобус" прошла накануне в Лос-Анджелесе (США).
Премию вручают с 1944 года, "курирует" ее ассоциация кинокритиков. Эксперты часто называют "Золотой глобус" своего рода репетицией к "Оскару" — часто лауреаты обеих престижных премий совпадают.
Очередные статуэтки вручили 8 января в Лос-Анджелесе. Абсолютным чемпионом "Золотого глобуса" этого года оказался мюзикл с Райаном Гослингом и Эммой Стоун "Ла-ла Ленд". Картина была признана лучшей в своей категории, также получила награды за лучшую режиссуру, сценарий, музыку и оригинальную песню. Исполнители главных ролей также получили по награде.
Белорусские зрители еще "Ла-ла Ленд" не видели, он выйдет в прокат 12 января. Пока нельзя посмотреть мюзикл и в интернете.
Лучшим драматическим кино назван фильм Барри Дженкинса "Лунный свет". Лучшим драматическим актером стал Кейси Аффлек за работу в фильме "Манчестер у моря", аналогичную женскую награду получила Изабель Юппер "Она".
Награду как главный драматический сериал получил проект Netflix о биографии Елизаветы Второй "Корона". Лучшим мульфильмом признан "Зверополис".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство престижных наград получил мюзикл с Гослингом и Стоун - белорусским зрителям еще предстоит его увидеть.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии