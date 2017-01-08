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В Беловежской пуще проложили лыжную трассу

09.01.2017 10:24 — Новости Культуры | Tut.by  
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В национальном парке была проложена первая в этом году лыжня. Трасса протянулась на 6 км, пишет Брестская газета.

Она представляет собой экологическую тропу, расположенную в рекреационной зоне южной части национального парка «Беловежская пуща». Лыжня проложена по грунтовой дороге с незначительными повышениями и понижениями рельефа в основном среди сосновых, еловых и черноольховых лесов, которые чередуются с открытыми участками поймы реки Правая Лесная, болотами, небольшими полянами и заброшенными садами, сообщается в официальной группе нацпарка в социальной сети.

Украшают маршрут небольшие искусственные озера, созданные в начале 70-х годов прошлого столетия для регулирования гидрологического режима территории.

В зимнем лесу можно увидеть следы косуль, оленей и диких кабанов, а если повезет — встретить и других обитателей национального парка.

Важно отметить, что туристам нет необходимости везти свое снаряжение в Беловежскую пущу. Сотрудники парка уже подготовили смазанный и прошедший обслуживание лыжный инвентарь, который можно арендовать в пункте проката гостиницы № 2 и гостиницы № 4.

 
 
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В зимнем лесу можно увидеть следы косуль, оленей и диких кабанов, а если повезет - встретить и других обитателей национального парка.

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