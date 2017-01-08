Актриса Мэрил Стрип, получившая награду за заслуги в кино, во время церемонии вручения премии «Золотой глобус» в своей речи выступила с резкой критикой в адрес избранного президента США Дональда Трампа, передает Reuters.



Мерил Стрип

Стрип выделила инцидент, когда Трамп спародировал репортера New York Times с инвалидностью Сержа Ковалески. Актриса отметила, что в этом году видела «много сильных выступлений», но это поразило ее и «осталось глубоко в сердце».

«Не потому, что оно было хорошим. Ничего хорошего в нем не было. Но оно было эффектным и сделало свою работу. Оно заставило аудиторию, на которую был расчет, смеяться и показывать зубы. Это был момент, когда человек, который боролся за то, чтобы сидеть на самом уважаемом месте в нашей стране, пародировал репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор», — сказала актриса.

Мэрил Стрип также отметила, что этот момент «разбил ей сердце», так как «это было не кино, а реальная жизнь».

В августе 2016 году Стрип заявила, что была шокирована словами актера Клинта Иствуда о Трампе. Тогда у Иствуда спросили, что бы он сделал, если бы ему пришлось выбирать между Трампом и кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. Актер и режиссер ответил, что предпочел бы Трампа.