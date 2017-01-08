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Фильм "Кредо убийцы" возглавил белорусский прокат

09.01.2017 11:28 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв – Sputnik. Фантастический боевик "Кредо убийцы" с Майклом Фассбендером в главной роли возглавил белорусский прокат, сообщили Sputnik в УП "Киновидеопрокат".

Фильм "Кредо убийцы" возглавил белорусский прокат
© REUTERS Mario Anzuoni
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Фильм вышел в белорусский прокат 5 января. По данным прошедшей недели, в столичных кинотеатрах "Кредо убийцы" посмотрели почти 25 тысяч человек, что принесло картине 123,3 тысячи рублей. 

Второе место в прокате заняла комедия "Елки 5", которые заработала 61,3 тысячи рублей, на третьем – мультфильм "Три богатыря и морской царь" (46,4 тысячи). Четвертую и пятую строчки занимают "Пассажиры" и "Викинг" – они заработали по 43 тысячи белорусских рублей.

Мировой прокат на минувшей неделе продолжила возглавлять картина "Изгой-один: Звездные воины. Истории" – общие сборы спин-оффа космической саги уже составляют 914,4 миллиона долларов. Фильм "Кредо убийцы" за премьерные дни показа в мире заработал почти 100 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Фильм снят на основе популярной компьютерной игры – Assassin's Creed, премьера в белорусских кинотеатрах состоялась 5 января.

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