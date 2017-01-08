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В Пинске впервые за последние 16 лет открываются курсы экскурсоводов

09.01.2017 11:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Известный пинский экскурсовод и краевед Татьяна Хвагина решила активизировать въездной туризм на Полесье, для чего необходимо подготовить специалистов.


На сегодняшний день практически все пинские турфирмы ориентированы на выездной туризм. Они предлагают авиатуры в Турцию и Египет, автотуры по Европе и шопинг в соседние страны. А экскурсионным въездным туризмом профессионально не занимается никто.

Заместитель председателя Белорусского общественного объединения экскурсоводов и гидов-переводчиков Татьяна Хвагина давно озабочена этой проблемой:

— Я много раз говорила о том, что для такого исторического города, как Пинск, нужны турфирма или туристский центр въездного и внутреннего экскурсионного туризма. Наш главный экскурсионный ресурс — памятники истории и архитектуры, мемориальные и этнографические музеи, уникальные природные уголки Полесья, которые могут и должны привлекать туристов.

Но сегодня любая турфирма, которая захочет заниматься экскурсионной работой, столкнется с серьезной кадровой проблемой.

— Нужны не только знатоки и патриоты Пинска и Полесья, а профессионалы, которые владеют многими экскурсионными темами, методикой и техникой разработки и проведения экскурсий, умеют найти подход к каждому экскурсанту и туристу, — утверждает Татьяна Хвагина.

В советское время курсы экскурсоводов были ежегодными. В постсоветский период их удалось провести только два раза — в 1997 и в 2000—2001 годах. За это время многие их выпускники либо уехали из Пинска, либо отошли от экскурсионной работы, а молодой смены нет.

В 2017 году Пинск отметит 920-летие. Город в последнее время сильно изменился, городские экскурсии нужно перерабатывать, включая в них новые памятники и другие объекты туристического интереса.

Поэтому Татьяна Хвагина решила открыть новые курсы, которые направлены на подготовку и переподготовку действующих аттестованных экскурсоводов:

— Планируем начинать работу уже в середине января. Приглашаем на наши занятия не только тех, кто мечтает стать экскурсоводом, гидом-переводчиком или руководителем туристских групп, но и всех желающих расширить свой кругозор, больше узнать о Пинске и Полесье, а также об уникальной профессии экскурсовода, которая сочетает в себе навыки эрудита, популяризатора знаний, педагога и артиста.

Татьяна Хвагина — приверженец культурно-познавательного туризма, которому посвятила почти 40 лет. Она автор серии книг о Пинске и Полесье, туристских путеводителей и многочисленных статей, разработчик многих экскурсий, в том числе эксклюзивных, которые отмечены высшими наградами Республиканского конкурса «Познай Беларусь».

Желающие могут обращаться по телефону: +37544 7153750

 
 
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В советское время курсы экскурсоводов были ежегодными. В постсоветский период их удалось провести только два раза - в 1997 и в 2000-2001 годах.

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