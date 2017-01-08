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Фото дня. В центр Могилева прибежала лиса

09.01.2017 11:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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В центре Могилева заметили лису. Дикий зверек появился на мосту по улице Челюскинцев около Могилевского (Быховского) рынка.


Фото: Илья Савицкий, vk.com/ilovemogilev

Место, где заметили лису, находится далеко от леса. Здесь довольно многолюдно. Возможно, зверек прибежал издалека — шел вдоль берега Днепра. Вполне вероятно, что к людям обычно скрытную лису заставил выйти сильный мороз — она искала еду.

— Если дикое животное пришло в город, значит, что-то не так. В таких случаях нужно звонить в МЧС — службу, которая дежурит круглосуточно, — сказал начальник отделения особо опасных инфекций Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Олег Омельянович. — В зависимости от ситуации они вызывают необходимых специалистов, решают, что делать с животным и необходимо ли его обследование.


Фото: Илья Савицкий, vk.com/ilovemogilev

За весь прошлый год в Могилевской области зарегистрировано 29 случаев заболевания бешенством среди лис. По данным областного центра гигиены и эпидемиологии, в Могилеве бешенством болела лишь домашняя кошка.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она стала фото дня, отмечайте свои снимки хештегом #fotomogilevtut!

 
Теги: Могилев
 
 
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Зверька заметили около Могилевского рынка.

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