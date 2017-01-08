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Фото дня. В центр Могилева прибежала лиса
09.01.2017 11:52 — Новости Культуры | Tut.by
В центре Могилева заметили лису. Дикий зверек появился на мосту по улице Челюскинцев около Могилевского (Быховского) рынка.
Место, где заметили лису, находится далеко от леса. Здесь довольно многолюдно. Возможно, зверек прибежал издалека — шел вдоль берега Днепра. Вполне вероятно, что к людям обычно скрытную лису заставил выйти сильный мороз — она искала еду.
— Если дикое животное пришло в город, значит, что-то не так. В таких случаях нужно звонить в МЧС — службу, которая дежурит круглосуточно, — сказал начальник отделения особо опасных инфекций Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Олег Омельянович. — В зависимости от ситуации они вызывают необходимых специалистов, решают, что делать с животным и необходимо ли его обследование.
За весь прошлый год в Могилевской области зарегистрировано 29 случаев заболевания бешенством среди лис. По
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Зверька заметили около Могилевского рынка.
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