В центре Могилева заметили лису. Дикий зверек появился на мосту по улице Челюскинцев около Могилевского (Быховского) рынка.



Фото: Илья Савицкий, vk.com/ilovemogilev

Место, где заметили лису, находится далеко от леса. Здесь довольно многолюдно. Возможно, зверек прибежал издалека — шел вдоль берега Днепра. Вполне вероятно, что к людям обычно скрытную лису заставил выйти сильный мороз — она искала еду.

— Если дикое животное пришло в город, значит, что-то не так. В таких случаях нужно звонить в МЧС — службу, которая дежурит круглосуточно, — сказал начальник отделения особо опасных инфекций Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Олег Омельянович. — В зависимости от ситуации они вызывают необходимых специалистов, решают, что делать с животным и необходимо ли его обследование.



Фото: Илья Савицкий, vk.com/ilovemogilev

За весь прошлый год в Могилевской области зарегистрировано 29 случаев заболевания бешенством среди лис. По данным областного центра гигиены и эпидемиологии, в Могилеве бешенством болела лишь домашняя кошка.

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