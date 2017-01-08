Деревня Богдановка Лунинецкого района празднованием Коляды всегда отличалась от соседних деревень. Если там колядовать ходят на Щедрик (Щедрец, Старый новый год), то в Богдановке всегда отмечают с 7 января.



© Sputnik / Сергей Лескеть Колядные звезды у колядовщиков Богдановки очень разные

Деревня очень большая, сегодня там проживает около 1400 жителей, поэтому одной группе колядовщиков ни за что ее не обойти. Местные жители поделили деревню на районы, где по каждому из года в год ходят свои группы колядовщиков — и старых, и молодых.



© Sputnik / Сергей Лескеть Деревня очень большая, поэтому групп колядовщиков много

Местные всегда с радостью ожидают гостей и непременно зовут за стол. Колядовать идут, как смеркается, до этого времени в семейном кругу праздник отмечают дома. Стол после ужина не убирают, к нему обязательно пригласят гостей.



© Sputnik / Сергей Лескеть Стол для колядовщиков в одной из хат Богдановки

Еще одно отличие Богдановки в том, что колядуют со своеобразной звездой-буклеем (или быклей) — звездой с "кониками". Возможно, это синтез колядной звезды и традиционной батлейки, однако местные говорят, что мотив их "коников" совершенно не рождественский, а охотничий.



© Sputnik / Сергей Лескеть Иван Ильючик делает звезды с детства

Так, к примеру, Иван Ильючик делает звезды с детства. И сейчас у него самая красивая и интересная звезда — с тенями охотника, зайца, козы (косули), лося и елки.



© Sputnik / Сергей Лескеть В центре конструкции делают маленький кукольный театр

Буклей делают из дерева и бумаги, носят на небольшой палке. В центре конструкции делают маленький кукольный театр: бумажные фигурки человечков, зверей, домиков, елок крутятся, а свеча освещает через экран — матовую кальку — все батлеечные действа. Этот необычный мини-театр по старинке называется "коники", его делали, чтобы создать праздничное настроение для детей.



© Sputnik / Сергей Лескеть Этот необычный мини-театр по старинке называется "коники"

Традиция делать буклей возрождается в Богдановке. Иван Ильючик уже лет десять носит звезду на Коляды, поздравляет односельчан.



© Sputnik / Сергей Лескеть Богдановский буклей или звезда с "кониками"

Рождество в Богдановке отмечают три дня: ходят в гости, навещают родных. В хатах играют гармошки, поются традиционные застольные песни на неповторимый полесский манер.