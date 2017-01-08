Любящая жена, заботливая мама и красавица: Кейт Миддлтон исполнилось 35 лет
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Супруга принца Ульяма, мама трехлетнего принца Джорджа и годовалой принцессы Шарлотты, икона стиля — герцогиня Кембриджская Кэтрин сегодня отмечает свой 35-й день рождения. Скромная, обаятельная герцогиня стала любимицей публики. Вместе с супругом и детьми они представляют королевскую семью в разных странах мира, участвует в светских и благотворительных мероприятиях.
Кейт родилась в обеспеченной семье авиадиспетчера и бортпроводницы, которые основали успешную почтовую фирму. Кейт получила образование в лучших школах и университетах страны. Со своим будущим мужем принцем Уильямом она познакомилась в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где изучала историю искусств.
Герцогиня Кэтрин сидит в карете перед началом церемонии приветствия президента Сингапура Тони Тэн в Букингемском дворце. Лондон, 21 октября 2014 года. Кейт приветствует собравшихся на площади Джек Пул Плаза в Ванкувере, 25 сентября 2016 года. Принц Уильям и герцогиня Кэтрин смотрят друг на друга во время свадебной церемонии в Вестминстерском аббатстве. Лондон, 29 апреля 2011 года. Ветер раздувает волосы Кейт во время ее визита в офис благотворительной организации, которая занимается проблемами наркомании в Варминстере, Великобритания, 10 декабря 2015 года. Кейт и Уильям со своим первенцем принцем Джорджем выходят из больницы Сент-Мэри в центре Лондона, 23 июля 2013 года. Кейт принимает участие в мастер-классе по теннису в средней школе в Эдинбурге, Шотландия, 24 февраля 2016 года. Герцогиня Кэтрин несет свою дочь принцессу Шарлотту на крестины в церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингемском дворце в Норфолке, 5 июля 2015 года. Кейт держит краба, которого поймали во время во время рыболовного тура в окрестностях острова Хайда-Гуай в Британской Колумбии, Канада, 30 сентября 2016 года. Кейи и Уильям смеются перед прогулкой на моторных лодках по реке Шотовер в новозеландском городке Куинстаун, 13 апреля 2014 года. Принц Уильям, герцогиня Кембриджская Кэтрин и принц Гарри на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде «007: Спектр» в лондонском «Альберт-холле», 26 октября 2015 года. Герцогиня Кембриджская Кейт с детьми во время встречи королевской четы в аэропорту Виктории, Канада, 25 сентября 2016 года.
Кейт кормит слоненка в центре реабилитации диких животных в национальном парке Казиранга во время официального визита в Индию, 13 апреля 2016 года.
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Супруга принца Ульяма, мама трехлетнего принца Джорджа и годовалой принцессы Шарлотты, икона стиля - герцогиня Кембриджская Кэтрин сегодня отмечает свой 35-й день...
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