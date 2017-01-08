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В Толочине прошел районный конкурс авторских стихов “Звуки Нового года”
09.01.2017 12:33 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Звучали лирические, душевные строчки о Новом годе, Рождестве, зиме, любви. Все это сопровождалось рассказом о себе и музыкальным оформлением. Святослав Новицкий написал на свои стихи музыку и исполнил песни под гитару, Владимир Чепленок напел частушки под баян.
Победители конкурса определялись жюри в двух возрастных группах. В младшей группе лучшей в поэтическом творчестве названа Виктория Машинская, учащаяся гимназии. Во второй возрастной группе победителем стала Клавдия Кострица, второе место — у Анатолия Микульчика, третье — у Святослава Новицкого.
Призеры конкурса награждены призами.
Юлия КАПРАНОВА.
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В Центре культуры и народного творчества состоялся районный конкурс авторских стихов “Звуки Нового года”. Его участниками стали 12 авторов. Кто-то не смог...
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