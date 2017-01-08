

Декабрь ушедшего года расслабил своей теплотой и слякотью. Однако зима все же показала свой норов, ртутный столбик опустился ниже 20 градусов по Цельсию. Чтобы резкое похолодание не застало врасплох, инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Марина Назаренко дает рекомендации, как обезопасить себя в такую погоду.

— По возможности выходить на улицу надо как можно реже, — рассказывает инспектор. — Если все же выйти необходимо, не делайте это на голодный желудок. Организм должен тратить на обогрев энергию пищи, а не свою собственную. Поэтому съешьте что-нибудь горячее, питательное, выпейте горячего сладкого чая или кофе, примите несколько таблеток глюкозы или несколько кусочков сахара. В сильные морозы стоит полностью отказаться от алкоголя. Он расширяет сосуды и способствует быстрой отдаче тепла, при этом вызывая иллюзию комфорта, а значит, только ухудшает ситуацию.

Обморожение чаще всего затрагивает ушные раковины, нос, пальцы рук и ног. В большинстве случаев это происходит незаметно для самого человека. Поэтому перед выходом на улицу смажьте защитным жирным кремом открытые участки кожи, но ни в коем случае не увлажняющим, который содержит воду.

Отнеситесь внимательно к выбору одежды и обуви. Выбирайте легкую, плотную, из натуральных тканей и шерсти одежду. На ногах должна быть влагонепроницаемая теплая обувь, утепленная меховыми стельками. Достаточно просторная, чтобы свободно можно было надеть шерстяные носки. Вместо перчаток отдавайте предпочтение варежкам из натуральных материалов. И больше двигайтесь на морозе. Если чувствуете, что немеют руки, разотрите их друг о друга. Не забудьте снять кольца и часы — это улучшит циркуляцию крови. При обморожении носа, щек, ушей, чтобы вызвать прилив крови к лицу, сделайте 10 — 15 глубоких наклонов.

Нужно также учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще полностью не настроена, а у пожилых людей эта функция бывает нарушена, что следует учитывать при планировании прогулки. Отпуская ребенка гулять в мороз, помните, что ему нужно каждые 15 — 20 минут возвращаться в тепло и согреваться.

Водителям спасатели советуют быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и до нормализации погодных условий, по возможности, воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Юлия КАПРАНОВА.

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