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Умер кинорежиссер Валерий Пономарев, экранизировавший Быкова и Янку Купалу

09.01.2017 16:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пономарев скончался вчера, 8 января. Об этом TUT.BY сообщил кинокритик Антон Сидоренко со ссылкой на родных режиссера.


Валерий Пономарев. Фото: kino-teatr.ru

Валерий Пономарев родился 27 мая 1943 года в городе Юрга Кемеровской области. В 1962 году окончил в Минске Республиканские театральные курсы, в 1969 году — актерский факультет Театрального института (теперь Академия искусств). Некоторое время Пономарев являлся режиссером Купаловского театра. Но потом окончательно связал свою судьбу с кино.

«Это был один из самых закрытых и одновременно скромных белорусских кинорежиссеров, — отметил в комментарии для TUT.BY Антон Сидоренко. — Он принадлежал к поколению кинематографистов, которые должны были вывести белорусское кино на новый уровень. Пономарев снимал очень успешные телевизионные картины. Например, „Мудромер“ по одноименному произведению Николая Матуковского. Изменения в экономической ситуации, которые произошли в 1990-е годы, повлияли на его творчество. Карьера Пономарева прервалась. Но перед этим он успел снять два важных фильма — „Тутэйшыя“ (1992) и „На Чорных Лядах“ (1995), созданные по произведениям Янки Купалы и Василя Быкова».

По словам Сидоренко, фильм «На Чорных Лядах», посвященный Слуцкому восстанию, стал одним из самых загадочных фильмов 1990-х годов. «Пономарев был комедийным режиссером, но сумел снять одну из самых атмосферных экранизаций Быкова», — отметил кинокритик.

К сожалению, этот фильм был положен на полку. Как писала «Народная Воля», в день премьеры из охраняемой фильмотеки киностудии кто-то похитил единственную копию фильма. С того времени фильм не показывался широкой публике, состоялось всего три показа для узкой аудитории. Правда, теперь фильм можно увидеть в интернете.

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Теги: Минск
 
 
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Пономарев скончался вчера, 8 января. Об этом TUT.BY сообщил кинокритик Антон Сидоренко со ссылкой на родных режиссера.

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