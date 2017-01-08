

Последняя неделя минувшего года для детей и взрослых была наполнена яркими новогодними праздниками. Незабываемые впечатления у детворы оставила шоу-программа “Путешествие в мир чудес”, впервые организованная совместными усилиями индивидуальных предпринимателей магазинов детских товаров “Мамин”, детского центра “Паровозик” и кафе “Фабрика”. Сегодня мы расскажем о состоявшемся празднике и его организаторах.







Если вы хотите приобрести для своего ребенка красивые вещи, красочные игрушки и книги, развивающие игры, канцелярские товары, тогда вам сюда, в магазины “Мамин”. Один из них находится на “Друцком подворье”, другой открыт на центральном рынке. В магазинах компетентные продавцы вам предложат современные товары для детей всех возрастов. Успешно сотрудничают магазины с такими крупными предприятиями, как фабрика игрушек “Полесье”, трикотажной фабрикой “Світанак”, польской компанией “Canpol” и др. Кстати, через “Мамин” можно заказать детскую кроватку, спортивный инвентарь по сезону и т. д.

Здесь же, на “Друцком подворье”, открыл свои двери детский центр “Паровозик”, в котором оказываются услуги по подготовке детей к школе. Проводятся комплексные занятия с двух до четырех лет, развивающие занятия для детей от полутора лет до двух с половиной. В центре дети обучаются английскому языку с пяти лет. Также сюда можно обратиться за логопедической помощью. В данный момент занимаются от 35 до 40 ребятишек. С детьми работают грамотные, квалифицированные педагоги.

Задолго до Нового года возникла идея устроить для толочинской ребятни необычный, сказочный праздник. Подготовительная работа началась с размещения по городу и в социальных сетях рекламных объявлений. Практически сразу начали поступать звонки. Родители интересовались стоимостью билета, организационными моментами.

Ко дню проведения праздника собралось 90 заявок, втрое больше запланированного. Но организаторы решили принять всех и провели мероприятие в два этапа. В первой половине дня веселились малыши, во второй — дети младшего школьного возраста.







Для проведения шоу был приглашен витебский “Театр Света и Магии”. Надо отметить, артисты — профессионалы своего дела и большие энтузиасты. Искусное иллюзионное шоу, флэшмобы, “снежная” вечеринка, светолазерная дискотека вызывали восторг и восхищение у детворы. Артисты умело вовлекали ребят в игры, ни один ребенок не остался в стороне. Например, во время флэшмоба малышей учили танцевальным движениям.

А как же, спросите вы, новогоднее шоу без Деда Мороза и Снегурочки? Конечно же, они появились под восторженные аплодисменты детворы. Были традиционные хороводы, пляски и песни возле елки. Малыши с удовольствием читали Деду Морозу новогодние стихи, получали за это сувениры. Во время проведения мероприятия были соблюдены все правила безопасности, каждый ребенок находился в поле зрения организаторов. Самых маленьких сопровождали родители, принимали участие в играх и забавах. Весьма кстати оказалось присутствие профессионального фотографа — желающие могли сделать фото на память.

Вволю повеселившись, ребята, конечно, проголодались. И тут наступил черед блеснуть своими возможностями работникам кафе “Фабрика”. Для ребят был организован настоящий банкет с детским меню. С удовольствием они отведали знаменитый картофель фри, шашлык, натуральные соки, фрукты. Следует отметить, обслуживание в кафе, как всегда, было культурным и безупречным. А просторное, современно оборудованное помещение позволило провести этот чудесный праздник.

После двухчасовой шоу-программы у детей остались яркие, незабываемые впечатления, слова благодарности в адрес организаторов праздничного мероприятия прозвучали от родителей.

Елена СЕРЕДА.

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