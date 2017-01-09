На свете немало отличных игрушек. Но в последние сто лет вряд ли какие-то из них пользуются большей любовью и популярностью, чем плюшевые медведи. Больших покупают для украшения интерьера, миниатюрных — в качестве талисмана. А малыши с удовольствием спят в обнимку с мягкими игрушечными друзьями.



Жительницу Витебска Лидию Окорокову судьба сама привела к этому увлечению: девичья фамилия ее матери — Медвецкая, а фамилия отца — Медведев. Как тут было не испытывать теплых чувств к игрушечным «однофамильцам»? Правда, коллекционировать их женщина стала не в детстве, а пару десятков лет назад.





Покупала самостоятельно, игрушки дарили и близкие. Подруга Евгения до сих пор каждый год привозит после поездок в Европу новые экземпляры. И хотя часть коллекции бабушка отдала любимой внучке, в квартире "обитают" около 50 медвежат. Большие и маленькие, в костюмах и без, розовые, желтые, серые, голубые и карамельно-коричневые — все они невероятно милые. Глядя на них, невольно улыбаешься, а руки непроизвольно тянутся погладить мягкую шерстку.





Поскольку маленьких детей в доме нет, обычно основная часть плюшевой компании, признается хозяйка, хранится в мешках и коробках. Лишь отдельные игрушки прописались в комнатах, где стали украшением интерьера.





Но медведи — не единственное увлечение Лидии Ивановны. До них женщина собирала карманные календари. Начала лет в 25. Как-то подсчитала, сколько накопила, и сама поразилась: несколько тысяч экземпляров!

В 2004 году календари выставлялись в Витебске в Музее частных коллекций. Сейчас осталась лишь толика былого богатства — примерно 250 штук. Лидия Окорокова пока не смогла расстаться с календариками-портретами звезд эстрады и кино. Некоторые знаменитые артисты — Михаил Волонтир, Александр Абдулов, Леонид Филатов, Людмила Гурченко — уже ушли из жизни, с грустью замечает поклонница филотаймии (так называется ее хобби), а ведь на тот момент, когда она приобретала эти миниатюрные портреты, люди находились в зените славы.





Многие из календарей звезды подписали ей на память. У Лидии Ивановны есть автографы Льва Лещенко, Эдиты Пьехи, Ядвиги Поплавской, Александра Тихановича, Владимира Мигули, Клары Новиковой… С каждым связана отдельная история, и так приятно бывает достать с полки коллекцию и оживить приятные воспоминания.