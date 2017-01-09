Билеты на спектакли XII Международного молодежного театрального форума «М.@rt.контакт» уже поступили в продажу. В этом году на фестивале покажут 22 спектакля — нашумевших и очень необычных — из 10 стран. Впервые в афише — труппы из США и Австрии.





«М.@rt.контакт» по традиции начнется 21 марта — в Международный день театра кукол — трагедией «Одноклассники. Уроки жизни» в исполнении Алматинского театра им. Омарова. Пьеса о настоящих ценностях в жизни каждого человека рассказывает об истории, случившейся в польском городке в 1941 году, и основана на реальных событиях.

Торжественный старт фестивалю в драмтеатре даст государственный академический театр из Ярославля комедией «Месяц в деревне».

В афише «М.@rt.контакта» — и классические спектакли, и танцевальные перфомансы, и стэнд-ап. Есть и черная комедия от нашумевшего на форуме Мартина МакДонаха. «Братьев Карамазовых» можно увидеть дважды в разном прочтении. Одну из постановок покажут не на сцене театра, а в музее этнографии. Многое в афише — с пометкой 16+.

Бремнер Дьюти из США обратится к истории знаменитого берлинского кабаре «Эльдорадо», где выступала Марлен Дитрих и другие знаменитости, а с приходом к власти нацистов заведение было закрыто. Второй новичок на сцене фестиваля — театр Caprile из Вены — будет удивлять легкой постановкой современного сербского писателя и дипломата Драгана Великича.

Белорусский театр представят пять коллективов. Во-первых, это победитель 11-го форума и один из хозяев «М.@rt.контакта» — Могилевский областной театр кукол. Он покажет моноспектакль «Синяя-синяя» лауреата Национальной театральной премии Николая Стешица по произведению Владимира Короткевича. Во-вторых, это «сердце» фестиваля — Могилевский областной драмтеатр и его «Крейцерова соната» по Льву Толстому

Спектакль на мове «Гэта ўсё яна» покажет Республиканский театр белорусской драматургии. В его основе — пьеса Андря Иванова. Белорусский государственный молодежный театр покажет сразу две постановки: танцевальный перформанс «Предметный разговор» и нашумевший спектакль «Саша, вынеси мусор», поставленный артистом театра Дмитрием Богославским по пьесе современного украинского драматурга Натальи Ворожбит. Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича из Бобруйск представит не менее скандальный «Лондон» режиссера Елены Силутиной, поставленный по пьесе Максима Досько при поддержке Центра экспериментальной режиссуры БГАИ.

Стоимость билетов — от 5 до 35 рублей. Их можно купить в кассе драмтеатра или по интернету на сайте kinoteatr.megamag.by . Сегодня, 10 января, касса драмтеатра работает с 12.00 до 19.00.