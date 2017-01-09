Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт будут вести в дальнейшем бракоразводный процесс совершенно конфиденциально. Разбирать документацию поручено судье, сообщило агентство Associated Press (AP).



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«Стороны и их советники подписали соглашения, призванные обеспечить соблюдение права на личную жизнь детей и всей семьи. Это будет сделано с помощью обеспечения конфиденциальности всех судебных документов и с помощью судьи, которому при необходимости следует принимать нужные правовые решения и облегчать урегулирование остающихся проблем», — цитирует AP заявление Джоли и Питта.

Обе стороны обязались также «выступать единым фронтом во имя восстановления и воссоединения».

Джоли подала на развод, опасаясь за безопасность своих шестерых детей. Формально актриса сослалась на непреодолимые противоречия с Питтом и требует предоставить ей полное и неразделимое право растить детей. Она не против того, чтобы отец с ними изредка встречался. Актер же настаивает на своем праве полноценно участвовать в их воспитании.

Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только 23 августа 2014 года. У 52-летнего Питта и 41-летней Джоли шестеро детей, трое из которых являются приемными. После подачи заявления на развод актриса вместе с детьми переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу в той же Калифорнии.