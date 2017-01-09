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Джоли и Питт условились вести бракоразводный процесс конфиденциально
10.01.2017 10:24 — Новости Культуры | Tut.by
Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт будут вести в дальнейшем бракоразводный процесс совершенно конфиденциально. Разбирать документацию поручено судье, сообщило агентство Associated Press (AP).
«Стороны и их советники подписали соглашения, призванные обеспечить соблюдение права на личную жизнь детей и всей семьи. Это будет сделано с помощью обеспечения конфиденциальности всех судебных документов и с помощью судьи, которому при необходимости следует принимать нужные правовые решения и облегчать урегулирование остающихся проблем», — цитирует AP заявление Джоли и Питта.
Обе стороны обязались также «выступать единым фронтом во имя восстановления и воссоединения».
Джоли подала на развод, опасаясь за безопасность своих шестерых детей. Формально актриса сослалась на непреодолимые противоречия с Питтом и требует предоставить ей полное и неразделимое право растить детей. Она не против того, чтобы отец с ними изредка встречался. Актер же настаивает на своем праве полноценно участвовать в их воспитании.
Пара
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Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт будут вести в дальнейшем бракоразводный процесс совершенно конфиденциально. Разбирать документацию поручено...
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