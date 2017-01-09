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19 января пройдёт праздничный концерт «Музыка детских сердец»
10.01.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
19 января (четверг) во Дворце культуры пройдёт праздничный концерт Вилейской детской школы искусств «Музыка детских сердец». Начало концерта в 18.00
peramoga.by
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19 января (четверг) во Дворце культуры пройдёт праздничный концерт Вилейской детской школы искусств «Музыка детских сердец». Начало концерта в 18.00 peramoga.by
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