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19 января пройдёт праздничный концерт «Музыка детских сердец»

10.01.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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19 января (четверг) во Дворце культуры пройдёт праздничный концерт Вилейской детской школы искусств «Музыка детских сердец». Начало концерта в 18.00

peramoga.by

 
 
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19 января (четверг) во Дворце культуры пройдёт праздничный концерт Вилейской детской школы искусств «Музыка детских сердец». Начало концерта в 18.00 peramoga.by

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