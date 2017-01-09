Близится финал национального отбора на "Евровидение-2017". Среди финалистов только Naviband представляет песню на белорусском языке, что привлекло особое внимание фанатов конкурса. Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев пообщался с участниками коллектива и узнал, зачем им ехать на конкурс, а также как они могут оценить ситуацию на белорусской музыкальной сцене.

Зачем ехать на "Евровидение"?

"Мы хотим, чтобы впервые в истории от Беларуси на "Евровидении" прозвучала песня на белорусском языке. Многие нам пишут, что никто не поймет мову… Но в нашей песне есть мотив, который сможет подпеть вся Европа", — уверен солист группы Артем Лукьяненко.

Его напарница по коллективу Ксения Жук поделилась: отзывы на конкурсную песню приходят и от иностранцев — поэтому она точно понятна вне зависимости от языка.

"Спасибо всем людям, которые нас поддерживают — вы нас мотивируете в том числе и на то, чтобы мы сделали этот шаг", — добавила Ксения.

Как рассказали участники Naviband, они часто путешествуют и встречают то, что иностранцы не знают ничего о Беларуси. "Наша задача — показать, что есть такая страна. Что в Беларуси живет нормальная европейская молодежь, которая широко мыслит", — сказали они.

По мнению музыкантов, помочь понять песню слушателям могут эмоции и искренность — для этого не так важен язык.

Как песней привлечь внимание к культуре страны

По мнению Naviband, хорошая и запоминающаяся песня может и привлечь внимание европейцев к Беларуси, к ее культуре. Как отметил Артем, в этом "Евровидение" можно сравнить со спортивными достижениями — название страны звучит чаще и громче, а люди начинают интересоваться ею.

"Даже близкие к нам страны не до конца понимают, что же такое Беларусь сейчас. Нам приходят сообщения из Польши и Украины, которые удивляются тому, как похожи наши языки. Молодежь во многих странах вообще ничего про нас не знает. А не так давно мне писал человек с севера России — я ему рассказывала, куда в Беларуси можно съездить и что посмотреть. Потом он мне написал, что страна преобразилась, что город очень красивый и все здорово. Мне стало так приятно!" — поделилась Ксения.



© Sputnik / Виктор Толочко Отбор на "Евровидение" от Беларуси

Возвращаясь к "языковому вопросу", музыканты не исключили: если они победят в национальном отборе, то могут добавить в песню и пару строк по-английски. Однако решение об этом до сих пор не принято.

Почему нельзя "держать пальцы веером"

Участники группы подчеркивают: главное — не делать из отбора на "Евровидение" какой-то культ и заниматься в первую очередь музыкой.

"Для нас очень важно сказать в день финала, что для нас на первом месте — музыка. Чтобы люди увидели, что мы не раз в год пишем песню и держим "пальцы веером", а что мы действительно работаем в музыке, живем ею", — рассказал Артем.

Не всех своих конкурентов по отбору музыканты знают — сначала вспомнили про группу Nuteki, с которыми видят много общего пусть и не в стиле музыки, но и в подходе к ней. Заметили участники Naviband и начинающих артистов.

"Нам нравятся молодые артисты — хочется, чтобы не пропали потом их простота и искренность. Я очень надеюсь, что это "Евровидение" натолкнет на дальнейшую работу молодых исполнителей. Не даст им повод возгордиться собой попусту", — продолжил Артем.



© Sputnik / Виктор Толочко Если Naviband победят в национальном отборе, то могут добавить в песню и пару строк по-английски

Музыканты привели пример: сейчас все финалисты ходят на интервью, окружены вниманием и интересом. "К кому-то может закрасться мысль о том, что он уже — "звезда". Но это не так. Закончится отбор — и снова все забудут. Важно делать музыку все время и не возгордиться собой", — пояснили собеседники Sputnik.

При этом в музыке, как подчеркнули Артем и Ксения, главное — выражать себя, а не пытаться ставить во главу угла славу и деньги. В Беларуси много достойных и интересных музыкантов, уверены они, а люди готовы воспринимать много нового и непривычного — не только русскую "попсу".

"Лет пять назад ехал в маршрутке, где играла классика. И маршрутчику каждый второй на выходе говорил "спасибо". И такое бывает", — вспомнил Артем.

Naviband после отбора на "Евровидение"

Если победить в отборе группе не удастся, то снова они участвовать в нем не планируют. "А то будут говорить, что уже в третий раз планируем… Нет, нам это не нужно, наверное. Хотя и будет обидно проиграть", — сказала Ксения.

Совсем скоро у группы выходит новый альбом — пока они не называют ни дату премьеры, ни его название. Раскрыли только подробности про язык песен.

"Половина песен на новом альбоме будет на русском, половина — на белорусском. И он выходит на российском лейбле, никаких вопросов из-за языка не было даже", — заверили Naviband.

Группа Naviband поборется за право представить Беларусь на "Евровидении-2017" 20 января в эфире телеканала "Беларусь 1".