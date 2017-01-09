Минск, 10 января. В итальянском регионе Сардиния стартовал Год белорусской культуры.

Как сообщает пресс-центр Минобразования Беларуси, договоренность об объявлении Года белорусской культуры в Сардинии была достигнута в октябре 2016 года на прошедшей в итальянском регионе международной конференции Sinnova 2016 и совместном "Аэрокосмическом форуме", в которых приняла участие белорусская делегация в составе представителей Министерства образования, Центра международных связей, Национальной академии наук Беларуси.

Центр международных связей Минобразования Беларуси тесно сотрудничает с регионом Сардиния более 15 лет. За этот период, по информации пресс-службы, реализовано более 150 совместных образовательных, научных и культурных проектов, которые способствовали развитию регионов Сардинии и Беларуси, а также в целом содействовали укреплению итальянско-белорусских межгосударственных отношений.

Мероприятия, посвященные Году белорусской культуры на Сардинии, начались 7 января с "Шоу песчаных картин" белорусского художника, уроженца Гомеля, Юрия Пташинского. Финансирование осуществляет сардинская сторона.



8 января в театре "Аудиториум Комунале" в Кальяри прошел концерт солистки Брестской областной филармонии Жанны Версо в сопровождении ансамбля "Рапсодия".



Как отметили в пресс-службе, "для многочисленной диаспоры русскоговорящих постсоветского пространства на острове Сардиния выступление артистов Брестской филармонии стало настоящим рождественским подарком к православным праздникам".



В течение года предусмотрено проведение разнообразных культурных мероприятий: презентация художественных фильмов белорусских авторов, литературные встречи, ряд концертов, фотовыставки, участие белорусского хора в международном фестивале хорового пения духовной музыки "Колледж Калаританум" на Сардинии, а также участие белорусской фольклорной группы в Международном фольклорном фестивале Сардинии.



Кроме того, сардинскому музею музыкальных инструментов будет передана белорусская волынка. В свою очередь итальянские мастера передадут несколько древних сардинских духовых инструментов белоруской стороне.



В течение 2017 года, по традиции предыдущих лет, по инициативе Сардинии в Минске пройдет ряд важных мероприятий, которые посвящены культуре этого региона Италии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В итальянском регионе Сардиния начался Год белорусской культуры Минск, 10 января. В итальянском регионе Сардиния стартовал Год белорусской культуры. Как сообщает пресс-центр Минобразования Беларуси, договоренность об...

Ирина Турчина, БелаПАН.