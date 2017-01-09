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В итальянском регионе Сардиния начался Год белорусской культуры
10.01.2017 12:21 — Новости Культуры | БелаПАН
Минск, 10 января. В итальянском регионе Сардиния стартовал Год белорусской культуры.
Как сообщает пресс-центр Минобразования Беларуси, договоренность об объявлении Года белорусской культуры в Сардинии была достигнута в октябре 2016 года на прошедшей в итальянском регионе международной конференции Sinnova 2016 и совместном "Аэрокосмическом форуме", в которых приняла участие белорусская делегация в составе представителей Министерства образования, Центра международных связей, Национальной академии наук Беларуси.
Центр международных связей Минобразования Беларуси тесно сотрудничает с регионом Сардиния более 15 лет. За этот период, по информации пресс-службы, реализовано более 150 совместных образовательных, научных и культурных проектов, которые способствовали развитию регионов Сардинии и Беларуси, а также в целом содействовали укреплению итальянско-белорусских межгосударственных отношений.
Мероприятия, посвященные Году белорусской культуры на Сардинии, начались 7 января с "Шоу песчаных картин" белорусского художника, уроженца Гомеля, Юрия Пташинского. Финансирование осуществляет сардинская сторона.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 10 января. В итальянском регионе Сардиния стартовал Год белорусской культуры. Как сообщает пресс-центр Минобразования Беларуси, договоренность об...
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