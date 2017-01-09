Актер и кукловод Александр Куприянов рассказал TUT.BY о судьбе культового телевизионного персонажа 1990-х, о неосуществленном международном проекте и о теперешней жизни Пацы-Вацы в сети.



Программа «Мультиклуб», которая выходила на белорусском телевидении 14 лет, закрылась еще в середине «нулевых». Но ее зрители до сих пор помнят Пацу-Вацу, которого миллионы мальчишек и девчонок считали лучшим в мире ведущим. В свое время программа «Мультиклуб» обошла в рейтинге многие детские передачи, уступив место лишь «Ералашу» и «Дисней-клубу».

Недавно в интернете появилась информация, что Паца-Ваца снова будет вести ТВ-программу для детей, став героем международного ТВ-проекта. Французский продюсер Майк Партуш, до недавнего времени известный как танцовщик балетной труппы Музыкального театра, хотел, чтобы Паца-Ваца «заговорил из Беларуси на французском, испанском и английском языках, чтобы его понимали во всем мире».

По словам актера и кукловода Александра Куприянова, журналисты интерпретировали его не совсем верно. Речь идет не о тв-проекте, а о канале «Protto vs Паца-Ваца» на Youtube.com, который стартовал в прошлом году. Пока вышло всего три программы, но работа остановилась. Идут поиски спонсоров.

Выйти на международный уровень пока не получилось. Как объяснил Александр Куприянов, «Майк столкнулся с белорусской действительностью: денег у фирм нет, вкладывать в проект никто не спешит». Как подтвердил TUT.BY Майк Партуш, он не занимается проектом уже два месяца. Теперь раскруткой Пацы-Вацы занимается продюсер Илья Дмитриев (любопытно, что ради съемок первой интернет-передачи он перекрасил стену собственной квартиры) и режиссер Роман Дервоед, работающий в Русском театре.

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Что касается судьбы своего героя на телевидении, то Александр Куприянов откровенно признается: современному ТВ Паца-Ваца не нужен. «Я прекрасно понимаю, почему закрылся „Мультиклуб“, — говорит Куприянов. — В „нулевые“ вышло законы, которые регулировали авторские права и рекламу. Нашим спонсором была компания „Чупа-чупс“, которая организовывала конкурсы и даже разыгрывала видеомагнитофоны — очень серьезная вещь для 1990-х. По новому законодательству в детских программах рекламу запретили. „Чупа-чупсу“ стало невыгодно сотрудничество, и они с сожалением отказались».

В свою очередь, закон об авторством праве поставил шлагбаум на незаконном использовании чужой продукции. «Не скрою — я пиратствовал, — смеется Куприянов. — Горжусь тем, что показал всю золотую коллекцию Диснея, весь золотой фонд „Союзмультфильма“ и практически все белорусские мультфильмы, созданные на „Беларусьфильме“. Познакомил зрителей с создателями мультфильмов — с людьми, которых никто не знает». Но после того, как был принят этот закон, показ этих мультфильмов стал нерентабельным. Гораздо проще за несколько сотен долларов закупать сериал «Лелек и Болек» или по 20 или 30 раз крутить «Машу и Медведя».

Теперь Паца-Ваца ведет спортивный блог на сайте Tribuna.com и мечтает вернуться к юным зрителям. Почта для сотрудничества с Александром Куприяновым — protto.info@gmail.com

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