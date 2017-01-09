Концертный зал Альберт-холл в британской столице впервые за десятилетие выставил на продажу ложу на 12 персон в бельэтаже за 2,5 млн фунтов стерлингов ($ 3 млн), сообщает газета Daily Mail.



Альберт-холл

Покупатель ложи, который, по данным издания Financial Times, может пользоваться ею 849 лет, имеет право посещать ежегодно две трети представлений в Альберт-холле. Концертный зал будет располагать билетами на четверть остающихся мероприятий, а также возможностью продавать от имени владельца билеты на те концерты, которые он не сможет посетить. За это ему полагаются компенсационные выплаты. При этом помещение номер 35, согласно сообщению, предоставит новому владельцу «редкую возможность» находиться «в непосредственной близости» от Королевской ложи.

Собственник станет также членом почетного Общества зала искусств и наук, созданного с целью поощрения людей, первоначально вложивших средства в строительство Альберт-холла.

В настоящее время около 1,3 тысяч мест из почти 5,3 тысяч в концертном зале находятся в собственности частных лиц или компаний. Многие из них переходят из поколения в поколение, что делает невозможным их появление на рынке. В 2008 году ложа на лучшем первом ярусе была выставлена на продажу за 1,2 млн фунтов (почти $ 2 млн). Она рассчитана на 10 персон, к услугам которых еще одна комната позади — с обеденным столом.

Лондонский королевский зал искусств и наук имени Альберта распахнул двери в 1871 году. При этом еще до открытия была организована продажа мест по 100 фунтов за каждое с целью финансирования проекта. 20 мест были приобретены вдовой принца-консорта Альберта королевой Викторией. До сих пор ими владеет монарший дом Соединенного Королевства.

Ежегодно в Альберт-холле проходит около 350 мероприятий, в том числе концерты классической музыки, постановки опер и балетов, церемонии награждения, благотворительные выступления, банкеты. Неоднократно в зале выступали такие популярные музыкальные коллективы, в том числе The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin и Pink Floid.