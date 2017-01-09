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Фильм о борьбе милиции с бандитами скоро выйдет на экраны Беларуси

10.01.2017 15:46 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв – Sputnik. Белорусский фильм "Следы на воде", снятый к 100-летию милиции, в ближайшее время выйдет в прокат, сообщил Sputnik режиссер картины Александр Анисимов.

Фильм о борьбе милиции с бандитами скоро выйдет на экраны Беларуси
© Фото: предоставлено пресс-службой Белтелерадиокомпании
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Основой для ленты стала книга профессора, доктора исторических наук полковника милиции в отставке Николая Ильинского "В чрезвычайной ситуации – уничтожить", повествующая о реальных событиях во время борьбы белорусской милиции с бандитизмом после Великой Отечественной войны.

"Фильм о героическом противостоянии милиции с бандитами в послевоенные годы, ведь с 1944 по 1953 годы погибло 240 сотрудников правоохранительных органов", – сказал Анисимов.

Режиссер отметил, что кино является не только развлекательным, но и несет воспитательный аспект. "Любой молодой человек, посмотрев фильм проникнется историей того времени. Мы подобрали достоверные костюмы и антураж, что позволило передать атмосферу той эпохи", – уточнил собеседник Sputnik.

На вопрос о полностью белорусском актерском составе "Слез на воде" Анисимов ответил, что это был абсолютно осознанный выбор.

"Я специально пошел на это, чтобы доказать, что в Беларуси можно снимать очень хорошее кино. Артем Курень, Вероника Пляшкевич, Петр Юрченков – это прекрасные актеры, которых я бы особо отметил", – сказал он.

Интервью с главным режиссером фильма читайте на белорусской версии Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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