МИНСК, 10 янв – Sputnik. Белорусский фильм "Следы на воде", снятый к 100-летию милиции, в ближайшее время выйдет в прокат, сообщил Sputnik режиссер картины Александр Анисимов.



© Фото: предоставлено пресс-службой Белтелерадиокомпании Белорусское ТВ готовит сериал к 100-летию милиции

Основой для ленты стала книга профессора, доктора исторических наук полковника милиции в отставке Николая Ильинского "В чрезвычайной ситуации – уничтожить", повествующая о реальных событиях во время борьбы белорусской милиции с бандитизмом после Великой Отечественной войны.

"Фильм о героическом противостоянии милиции с бандитами в послевоенные годы, ведь с 1944 по 1953 годы погибло 240 сотрудников правоохранительных органов", – сказал Анисимов.

Режиссер отметил, что кино является не только развлекательным, но и несет воспитательный аспект. "Любой молодой человек, посмотрев фильм проникнется историей того времени. Мы подобрали достоверные костюмы и антураж, что позволило передать атмосферу той эпохи", – уточнил собеседник Sputnik.

На вопрос о полностью белорусском актерском составе "Слез на воде" Анисимов ответил, что это был абсолютно осознанный выбор.

"Я специально пошел на это, чтобы доказать, что в Беларуси можно снимать очень хорошее кино. Артем Курень, Вероника Пляшкевич, Петр Юрченков – это прекрасные актеры, которых я бы особо отметил", – сказал он.

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