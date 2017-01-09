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В Японии выходит новая книга Харуки Мураками
10.01.2017 15:45 — Новости Культуры | Tut.by
Японское издательство «Синтёся» объявило название нового романа писателя Харуки Мураками. В английском варианте двухтомная книга будет называться «Killing commendatore» («Убийство командора»).
Издательство также сообщило, что оба тома поступят в продажу 24 февраля.
Как
Появление предыдущих произведений автора также всегда преподносилось как некое таинственное событие в рамках хорошо продуманной кампании. Как правило, по названиям книг Мураками трудно догадаться о содержании, а аннотаций к произведениям или не существует вообще, или они носят общий характер и понять, о чем книга, читатель может, только купив ее.
67-летний Харуки Мураками — один из самых популярных в мире современных писателей, его произведения переведены более чем на 40 языков. Русскоязычному читателю известны его романы «Охота на овец», «Норвежский лес», «Хроники заводной птицы», «Кафка на пляже», «1Q84». Он неоднократно
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Японское издательство "Синтёся" объявило название нового романа писателя Харуки Мураками. В английском варианте книга будет называться "Killing commendatore" ("Убийство...
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