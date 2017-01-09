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Рисунок Леонардо да Винчи за 15 млн евро купит французское государство
10.01.2017 17:19 — Новости Культуры | Tut.by
Рисунок Леонардо да Винчи,
Эксперты оценивают работу знаменитого мастера в € 15 млн. Французскому государству, прежде всего его Министерству культуры, предстоит изыскать такую сумму в период в 30 месяцев. Как сообщил аукционный дом Tajan, переговоры с дирекцией музея Лувр о приобретении дорогостоящего произведения в настоящее время не ведутся. Сам Лувр располагает весьма ограниченными средствами и способен выделить в данном случае не более € 2 млн.
Напомним, что рисунок великого художника
Размер найденного рисунка, выполненного карандашом и тушью — 19 на 12 см. На обратной стороне листа рукой да Винчи сделаны два чертежа, свидетельствующие о каких-то его исследованиях относительно того, как предметы отбрасывают тень. Там изображены свечи и нанесены тени от освещаемых ими предметов.
По мнению работающего в США эксперта Кармен Бамбач, чилийки по происхождению и куратора отдела итальянской и испанской живописи в нью-йоркском Метрополитен-музее, «атрибуция рисунка как работы Леонардо да Винчи «абсолютно неоспорима».
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