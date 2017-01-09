Рисунок Леонардо да Винчи, обнаруженный в прошлом году, признан национальным достоянием Франции. Об этом сообщил аукционный дом Tajan. Присвоение рисунку этой высокой категории означает, что его приобретет теперь из частного владения само французское государство.



Найденный рисунок Леонардо да Винчи. Фото: tajan.com

Эксперты оценивают работу знаменитого мастера в € 15 млн. Французскому государству, прежде всего его Министерству культуры, предстоит изыскать такую сумму в период в 30 месяцев. Как сообщил аукционный дом Tajan, переговоры с дирекцией музея Лувр о приобретении дорогостоящего произведения в настоящее время не ведутся. Сам Лувр располагает весьма ограниченными средствами и способен выделить в данном случае не более € 2 млн.

Напомним, что рисунок великого художника принес в аукционный дом Tajan парижский врач-пенсионер. Мужчина, пожелавший остаться анонимным, предложил для торгов 15 рисунков. По словам продавца, работы принадлежали его отцу, который жил в центральной Франции. Тадди Прат, сотрудник Tajan, заметил среди рисунков изображение святого Себастьяна, привязанного к дереву. После консультаций с экспертами выяснилось, что рисунок, выполненный тушью, принадлежит Леонардо да Винчи. Работа была создана в период между 1482 и 1485 годами. Это первое произведение великого итальянца, найденное за последние 15 лет.

Размер найденного рисунка, выполненного карандашом и тушью — 19 на 12 см. На обратной стороне листа рукой да Винчи сделаны два чертежа, свидетельствующие о каких-то его исследованиях относительно того, как предметы отбрасывают тень. Там изображены свечи и нанесены тени от освещаемых ими предметов.

По мнению работающего в США эксперта Кармен Бамбач, чилийки по происхождению и куратора отдела итальянской и испанской живописи в нью-йоркском Метрополитен-музее, «атрибуция рисунка как работы Леонардо да Винчи «абсолютно неоспорима».