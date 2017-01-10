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Раненый рысенок пришел в деревню в Городокском районе. Сейчас его спасают в зоопарке
11.01.2017 08:32 — Новости Культуры | Tut.by
Раненый и истощенный рысенок забрел в агрогородок Веремеевка Городокского района. 10 января его обнаружила в своем дворе одна из местных жительниц. Животное с трудом передвигалось и жалобно мяукало. Работники районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды привезли его в Витебский зоопарк.
Специалисты обнаружили у 8-месячной самки рыси перелом задней лапки и обезвоживание. Ветврачи зоопарка восстанавливают ее организм. Живет рысенок в кабинете у директора учреждения Ирины Орловой. Лесная кошка понемногу приходит в себя: реагирует на людей, тихо рычит.
Видео: Анна Наумова, «Гарадоцкі веснік»
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Специалисты обнаружили у 8-месячной самки рыси перелом задней лапки и обезвоживание.
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