﻿ Раненый рысенок пришел в деревню в Городокском районе. Сейчас его спасают в зоопарке. 21.by
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Раненый рысенок пришел в деревню в Городокском районе. Сейчас его спасают в зоопарке

11.01.2017 08:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Раненый и истощенный рысенок забрел в агрогородок Веремеевка Городокского района. 10 января его обнаружила в своем дворе одна из местных жительниц. Животное с трудом передвигалось и жалобно мяукало. Работники районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды привезли его в Витебский зоопарк.

Специалисты обнаружили у 8-месячной самки рыси перелом задней лапки и обезвоживание. Ветврачи зоопарка восстанавливают ее организм. Живет рысенок в кабинете у директора учреждения Ирины Орловой. Лесная кошка понемногу  приходит в себя: реагирует на людей, тихо рычит.

Видео: Анна Наумова, «Гарадоцкі веснік»

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Специалисты обнаружили у 8-месячной самки рыси перелом задней лапки и обезвоживание.

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