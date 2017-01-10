Американский кинорежиссер Джордж Лукас создаст в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) Музей нарративного искусства, где, кроме прочего, разместит коллекцию экспонатов со съемок легендарной саги «Звездные войны». Об этом сообщил мэр города Эрик Гарсетти на своей странице в сети микроблогов Twitter



Кадр из «Звездных войн»

«Мы очень рады получить этот удивительный музей, который создаст тысячи новых рабочих мест», — написал глава Лос-Анджелеса, выразив уверенность, что новую площадку ежегодно будут посещать сотни тысяч людей со всего мира.

По информации газеты Los Angeles Times, стоимость проекта оценивается в $ 1,5 млрд — треть состояния всемирно известного режиссера. Журнал Forbes по итогам 2016 года назвал Лукаса самым богатым из всех знаменитостей США. Его состояние оценивается в $ 4,6 млрд.

В Музее нарративного искусства Лукас разместит личную коллекцию реликвий со съемок «Звездных войн», в том числе оригинальную маску Дарта Вейдера, а также принадлежащие режиссера работы известного американского художника Нормана Роквелла. Первоначально Лукас хотел реализовать проект в Чикаго (штат Иллинойс), затем в Сан-Франциско (Калифорния), однако в итоге выбора пал именно на Лос-Анджелес. Здание музея будет построено в южной части города, в районе Экспо-парка, где уже располагаются многие выставочные площадки.