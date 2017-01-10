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Белки-воришки стали героями интернета
11.01.2017 10:51 — Новости Культуры | Tut.by
Владельцы магазина в Торонто опубликовали в интернете видео ограбления своей торговой точки. Преступниками оказались белки.
Выяснилось это случайно. Управляющий магазином обнаружил недостачу шоколадок и решил просмотреть камеры видеонаблюдения, чтобы найти вора. Обнаружилось, что конфеты перетаскали белки. На кадрах видно, как грызуны хватают по одному шоколадному батончику и выбегают из магазина.
Пострадавшие решили открыть
Дело в том, что закон в стране запрещает убивать белок. При закрытых дверях в магазине становится очень душно, семья, содержащая магазинчик, не может позволить себе кондиционирование помещения. А погоня за похитителями успехами еще ни разу не увенчалась — они успевают сбежать.
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Владельцы магазина в Торонто опубликовали в интернете видео ограбления своей торговой точки. Преступниками оказались белки.
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