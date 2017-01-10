Владельцы магазина в Торонто опубликовали в интернете видео ограбления своей торговой точки. Преступниками оказались белки.

Выяснилось это случайно. Управляющий магазином обнаружил недостачу шоколадок и решил просмотреть камеры видеонаблюдения, чтобы найти вора. Обнаружилось, что конфеты перетаскали белки. На кадрах видно, как грызуны хватают по одному шоколадному батончику и выбегают из магазина.

Пострадавшие решили открыть канал на YouTube под названием StopThatSquirrel DropThatBar («Остановите эту белку, бросай батончик»), а также аккаунт в твиттере, где спрашивают у подписчиков советы, как бороться с преступниками.

Дело в том, что закон в стране запрещает убивать белок. При закрытых дверях в магазине становится очень душно, семья, содержащая магазинчик, не может позволить себе кондиционирование помещения. А погоня за похитителями успехами еще ни разу не увенчалась — они успевают сбежать.