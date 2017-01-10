Что значат жесты спасителя и почему лики святых на старых белорусских иконах такие смуглые, как понимать чепец замужней женщины на голове Марии, которая была лишь обручена с Иосифом. Эти и множество других вопросов задал своим слушателям и потом ответил на них автор первой экскурсии в рамках "Культурных каникул", устроенных Национальным художественным музеем, заведующий отделом научно-просветительской работы Дмитрий Солодкий. На авторскую экскурсию "Как смотреть икону" отправилась корреспондент Sputnik Вера Дашкевич.

"Умение читать иконы важно… Иконописная доска, или черные лики как их раньше называли — это не что-то примитивное. Это глубинная и интереснейшая информация", — объяснил свою идею предметно поговорить о сакральном Солодкий.

Разговор получился предельно корректный. Икона — безусловно, образ для молитвы, но и богатейший культурный текст — и духовный, и исторический. Наиболее яркие отрывки этого "текста" и обсудили во время экскурсии.

Говорящие жесты

Солодкий обратил внимание своих слушателей на жесты Христа. Когда речь идет об иконах с изображением святых, то сложенные определенным образом пальцы правой руки читаются каноном как благословение именем бога.

В истории же с жестами Христа, по словам Солодкого, речь скорее о классических ораторских жестах, описанных еще римлянином Квинтилианом, автором "Наставления оратору".



© Sputnik / Виктор Толочко Фрагмент иконы

"В этом случае два приподнятых пальца — на иконах с Богородицей — это попытка привлечь внимание. А три сомкнутые пальца на иконах, где изображен уже взрослый Христос — знак предельного внимания — звучат, скорее, как "помолчите, пожалуйста, к вам обращаюсь", — объяснил Солодкий.



© Sputnik / Виктор Толочко Экскурсовод рассказывает, как "читать" жесты на иконах

Тайна смуглых образов

Солодкий рассказал и о том, почему цвет одеяния Богородицы на разных иконах меняется от ярко-алого до фиолетового. На востоке и западе по-разному воспринимали понятие "императорский" пурпурный цвет и использовали разные минералы для производства краски.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Святая мученица Параскева Пятница, середина – вторая половина XVI в.; Слуцкий район Минской области; доска, яичная темпера

"К тому же лак мог темнеть, и цвет тоже мог становиться темнее. Удалять олифу без повреждений красочного слоя и восстанавливать образа научились только в ХХ веке. А до этого их переписывали — причем переписывали уже потемневшими красками", — рассказал Солодкий.

Собственно поэтому на многих иконах лики выглядят такими немного, по словам Солодкого, "эфиопскими".



© Sputnik / Виктор Толочко Икона Богоматери Одигитрии Смоленской ХVI века; дерево, темпера

Белорусские лики

У святых, писаных старыми мастерами на территории нынешней Беларуси, нередко заметные хорошо прописанные ушные раковины, обратил внимание своих слушателей экскурсовод. Это народное понимание идеи, что бог все слышит, объяснил Солодкий.

Но это не единственная вольность по отношению к канону, которую допускали местными мастерами. С XVI века лики святых на здешних иконах обретают телесные черты.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Икона Богоматери Одигитрии ХVI века; дерево, темпера

"Каноническая византийская традиция требует строгой проработки, создания отстраненности, и как следствие ухода от материальности и телесности образа. А в Беларуси к XVI столетию, видимо, под влиянием портретной европейской живописи образы обретают ярко выраженные портретные характеристики, то есть появляется та самая телесность", — рассказал Солодкий.

К тому же местные мастера тяготели к украшательству. Богатый декор, по словам экскурсовода, — вообще одна из визитных карточек нашей иконописи.



© Sputnik / Виктор Толочко Спас Вседержитель; икона XVI века; дерево, темпера

"Сама живопись наносится на клеевой раствор, смешанный с мелом. Клей с мелом называется левкас. И вот белорусские мастера наносили достаточно толстый слой этого левкаса, а потом по нему вырезали ножами узоры на фоне. Например, Жировичская икона XVIII столетия полностью вырезана на доске по этому левкасу и полностью золоченная. Эта любовь к украшательству — это одна из визитных карточек нашей иконописи", — подчеркнул Солодкий.

Каникулы продолжаются

Учиться смотреть иконы пришли около 20 дам — самых разных возрастов.

"Предположу, что мужчины в это время работают", — рассмеялся Солодкий. Он не сомневался, что его лекция соберет аудиторию. А вот в секторе маркетинга, где придумали проект, сомнения были.



© Sputnik / Виктор Толочко Слушатели на авторской экскурсии "Как смотреть икону"

"Опасения, что люди не придут, были. Поэтому мы ввели предварительную регистрацию. И, как показала регистрация, набираются группы", — рассказала заведующая сектором маркетинга Елена Наборовская.



© Sputnik / Виктор Толочко Заведующая сектором маркетинга Елена Наборовская

Регистрация открыта еще на три авторские экскурсии. В среду в Национальном художественном будут учить смотреть и видеть античные сюжеты в полотнах западно-европейских мастеров.

В четверг понять и осознать, что есть чем гордиться, можно будет в рамках авторской экскурсии "XX век: белорусское искусство через призму социальных изменений".

Наконец, в пятницу слушателей приглашают посмотреть на "Порцелановый кабинет и иные диковины Азии".

"Могу заверить, что точно будет нескучно. Никита Монич умеет подать свою восточную тему и с толком, и очень смешно. Это отчасти такой музейный стендап. В любом случае все эти экскурсии не академичны. Для этого у нас есть лекторий. А это своего рода эксперимент", — рассказал Наборовская.

Если эксперимент окажется удачным, слушатели придут и останутся довольны, то авторские экскурсии "Культурных каникул" станут еще одним постоянным предложением музея.